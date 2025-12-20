「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會開唱 籃籃、李多慧主持吸睛

▲韓國啦啦隊女神李多慧首次挑戰大型演唱會主持，搭檔綜藝小天后籃籃，兩人跨界合作成為今晚大亮點。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會今（20）日傍晚於永華市政中心西側廣場登場，集結搖滾、流行、嘻哈等多元音樂風格，吸引大批市民朋友到場同樂。演唱會開場前，主持人帶領現場觀眾，為昨日發生於台北的隨機傷人事件進行30秒默哀，表達關懷與哀悼之意，並提醒現場朋友在參與活動之餘，也務必留意自身安全。南市府亦同步加強現場安全維護作業，除進行必要的安全檢查外，並增派警力加強巡邏與秩序維持，確保活動進行順利，讓市民安心參與，在溫暖而凝聚的氣氛中，為台南耶誕跨年系列活動揭開熱鬧序幕。

演唱會正式開始，雙主持籃籃與李多慧在聖誕舞曲中現身，以一小段開場舞為節目揭開序幕，隨後由充滿神祕感的 SOLOMOON 紫月光，以一連串唱跳舞曲場炒熱氣氛；創作歌手 JUD 陳泳希，以獨具特色的嗓音與「New Wave 新浪潮」風格作品，緊緊抓住現場聽眾的目光與耳朵，獲得熱烈回響。

來自日本的透明系女聲川西奈月，帶來〈問題集〉，更自彈自唱〈0.0004%のキセキ〉及其代表作〈理想的女孩〉，她清新脫俗的演繹，讓聽眾都獲得療癒，新一代的療癒系人氣女聲封號，果然非浪得虛名。身為歌神 ASKA 飛鳥涼之女的宮崎薰，遺傳父親深厚的音樂底蘊，過去曾以翻唱席琳狄翁經典名曲〈To Love You More〉驚豔眾人，今日再度於舞台上完美詮釋這首作品，溫柔而富情感的歌聲，感動全場。

▲活動現場粉絲各擁其主，吸引上千人到場觀看。