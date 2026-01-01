「2026台南好Young」跨年晚會圓滿落幕 30萬人嗨翻府城

黃偉哲表示，「台南好young」將持續邀請國際知名卡司、打造全台指標性的跨年舞台。（圖：南市府提供）

長達7小時的「2026台南好Young」跨年晚會在超過30萬人次的依依不捨中，圓滿落幕。為迎接嶄新的115年，晚會後總計動員近90名清潔人力，1日凌晨2點左右，完成主場地清潔復原，總共清運7噸垃圾，資源回收約650公斤，美食攤商區並於凌晨約4點完成場地清潔復原。

叫好又叫座的「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，3場大型演唱會共邀請8組日、韓藝人/團體，其中韓國新生代男團ALL(H)OURS，除首次將海外跨年獻給台南外，勁歌熱舞圈粉許多民眾並許願明年要再帶更好的作品來台南，並與市府團隊一起在台上倒數計時，迎接金馬年的到來，成為晚會焦點之一。

除此之外，主持人凱希笑著提到，前一場耶誕演唱會主持人之一的啦啦隊女神籃籃曾說過如果演唱會請到伍佰大哥表演，她願意免費主持，一向努力財政紀律、改善台南財政體質的黃偉哲市長立馬化身為台南伍佰，流利的獻唱一首愛情限時批，頓時成為晚會中段驚喜的亮點之一。

南市府指出，15組藝人長達7小時馬拉松接力的台南好young跨年演唱會，在擔綱跨年後嘉賓理想混蛋40分鐘的精采演出下，圓滿於約凌晨12點40分左右結束，並創下約30萬人次的參與紀錄，大家說明年還要跟黃偉哲市長列藝人許願清單，並相約明年活動見！

因活動結束後適逢元旦國定假日，除迎接外縣市遊客外，活動場地周邊還舉辦升旗典禮，因此主辦單位一點都不敢馬虎，相關單位依分工，迅速且有效率的作好善後工作。計動員近90名清潔人力、318名值勤員警及44名協勤民力，維護活動安全及指揮疏導車流，活動期間共出動52班車、接駁疏運1060人。

