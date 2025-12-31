「2026台南好young」跨年晚會 萬人參與共迎馬年

▲會場人潮空拍。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】「2026台南好young」跨年晚會於午夜時分迎來活動最高潮，吸引萬人次前來參與。市長黃偉哲率市府團隊，並與議會團隊、立法委員陳亭妃及人氣男團ALL(H)OURS、F.F.O.一同登上舞台，帶領現場民眾齊聲倒數迎接新年。隨著煙火在夜空中綻放，現場民眾齊聲歡呼，迎接2026馬年的正式到來。

本次跨年晚會陣容堅強，共安排15組藝人輪番登台，從日本、韓國、香港到台灣，各地人氣卡司接連亮相。日本全能天后鈴木愛理以兼具歌唱、舞台魅力與主持實力的演出，帶動現場熱烈回響；壓軸登場的韓國大勢女團STAYC以整齊劃一的唱跳展現高度舞台張力，成為全場焦點之一；金馬最佳原創電影歌曲提名歌手9m88則以慵懶爵士唱腔登台，細膩演繹令人沉浸其中。午夜倒數結束後，由樂團理想混蛋接續演出近40分鐘，多首熟悉作品引發全場合唱，活動人潮至深夜仍未散去。

今晚現場民眾隨著音樂揮舞應援物，西側廣場成為大型表演空間，燈光與音樂交錯，呈現熱鬧的跨年氣氛。新聞與國際關係處表示，透過跨世代、跨風格的音樂演出安排，以及完善的餐飲服務，希望讓民眾在歲末回顧過去一年，並以正向能量迎接新的一年，也讓來自各地的藝人與觀眾感受台南的城市溫度，留下難忘回憶。

▲跨年倒數迎新年。