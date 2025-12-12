南部中心／綜合報導

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱會-搖滾耶誕演唱會，今年請來跨足影視歌三棲的韓國女神鄭恩地，以及SBS選秀節目《Universe Ticket》成立的韓國期間限定八人女子音樂團體UNIS，將為粉絲帶來精采熱血的演出！除此之外，還有來自日本曾許願來台開唱ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰，也將加入台南搖滾耶誕演唱會的陣容。









「2026台南好young」首波日韓流雙彩蛋報到 黃偉哲啟動韓星粉絲召集令

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首場演唱會-搖滾耶誕演唱會，今年請來日本的宮﨑薰演出。（圖／翻攝畫面）黃偉哲表示，從偶像女團Apink主唱出道的鄭恩地，原本想一心專注於音樂事業，沒想到演出《請回答1997》，因為作品而成為演技與歌唱兼備、備受喜愛的多棲藝人；躍升為國民現象劇後，她也陸續在《她的日與夜》等劇擔任女主角，2019年她更開始挑戰主持電台節目，近年更十分用心經營Youtube頻道，不僅會分享日常生活中的大小事，也常翻唱其他藝人的歌曲，讓粉絲朋友們得以大飽耳福。這次受邀來台南耶誕搖滾演唱會演出，也請Panda不要錯過可以近距離跟偶像互動的機會。

廣告 廣告

「2026台南好young」首波日韓流雙彩蛋報到 黃偉哲啟動韓星粉絲召集令

SBS選秀節目《Universe Ticket》成立的韓國期間限定八人女子音樂團體UNIS，也將到台南的耶誕搖滾演唱會演出。（圖／翻攝畫面）

另外還有來自韓國的超人氣女團UNIS，透過影片訴說興奮心情，並且期待粉絲們，能告訴她們台南有哪些好吃、好玩的景點，當然最期待的就是要粉絲們別忘了，一起來台南市政府永華市政中心西側廣場參加「搖滾耶誕演唱會」，到現場欣賞她們精心安排的演出。此外，來自日本的宮﨑薰，是ASKA飛鳥涼的女兒，2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以一曲〈To Love You More〉驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以澄澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶，也期待加入這次台南的耶誕搖滾演唱會演出。

原文出處：「2026台南好young」首波日韓流雙彩蛋報到 黃偉哲啟動韓星粉絲召集令

更多民視新聞報導

國網中心雲端算力中心於台南啟用，黃偉哲：用AI強化市政！

2025臺南聖誕燈節開跑 雙主燈打造冬季浪漫城市夜景

台南鮮果首度輸法國，黃偉哲透露：當地貿易商高度評價

