「2026台南好young」首波耶誕跨年卡司
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】「2026台南好young」耶誕跨年系列活動首波卡司揭曉演出名單，集結台灣、日本、韓國多組超人氣藝人與樂團，從12月20日搖滾耶誕、12月27日新營草地音樂會，到12月31日跨年晚會，打造橫跨世代、風格多元的「天花板等級」陣容，邀請全國民眾相約台南迎接2026。
市長黃偉哲表示，台南近年不僅是金馬獎電影人的創作重鎮，更持續以有限預算，透過創意與整合，打造全台CP值最高的跨年活動。今年的耶誕跨年系列活動，除了3場大型的演唱會，還有3場親子活動，都非常精彩吸引人潮，「台南好young」活動也已打出知名度，是一個重要的城市品牌，許多歌迷朋友們都趨之若鶩。
記者會現場星光十足，包括瑤瑤郭書瑤與AcQUA源少年到場站台。黃偉哲特別準備台南特產「東山龍眼蜂蜜」，親手致贈給出席藝人，象徵送上最甜、最有人情味的台南祝福。AcQUA源少年也特別現場帶來一段歌舞表演。團長兼主唱黃莑茗是台南麻豆人，他笑著向大家推薦必吃的「麻豆碗粿」，更幽默表示回台南當然要趁機回家找媽媽，一句話引起全場大笑，也展現濃濃的台南人情味。
談到首波卡司，黃偉哲直呼「太強了」。首場12月20日「搖滾耶誕演唱會」將由超人氣天團告五人、金曲最佳演唱組合動力火車領軍登場，搭配新生代偶像團體AcQUA源少年、創作歌手JUD陳泳希、青春樂團紫月光，以及來自日本、以清透明亮聲線在亞洲竄紅的療癒系女聲川西奈月，展現搖滾、流行與新世代能量交織的音樂火花。
主持陣容同樣話題十足，韓國啦啦隊女神李多慧將首次挑戰大型演唱會主持，搭檔綜藝小天后籃籃，兩人跨界合作，被黃偉哲形容為「啦啦隊天花板等級」，勢必成為當晚另一大亮點。
另外，12月27日新營南瀛綠都心草地音樂會卡司同樣堅強，由本土天團玖壹壹領軍，搭配瑤瑤郭書瑤、療癒系女聲吳汶芳、空靈創作歌手柯泯薰以及甜美歌手張羽靚等人輪番登台。華語金曲獎「最受歡迎新人」音樂才子林亭翰，也將與父親「情歌王子」林隆璇同台演出。瑤瑤在記者會上分享，目前正積極討論歌單與排練內容，保證帶來耳目一新的演出。此外，日本新銳女子樂團Faulieu.也將首度登上新營舞台。該團以多層次合奏與細膩旋律受到矚目，成軍短短兩年便創下完售紀錄，此次來台南演出，象徵「台南好young」持續拓展國際音樂交流，也讓新營場成為年輕樂迷關注焦點。
跨年晚會方面，市府同步預告，將由藝人陽帆愛女–創作新星安吉（Angie）及新世代男團F.F.O.率先公布加入陣容，其餘「壓箱寶」卡司仍在持續解鎖中。黃偉哲笑說大家的敲碗我們都有收到，但時機未到，請再給我們一點驚喜的空間。南市府補充，「2026台南好young」系列活動自11月下旬正式展開，一路延續至12月31日跨年夜。跨年當天為週三，民眾下班後可以直奔永華市政中心西側廣場，以最熱情的音樂與笑容迎接新的一年。
★「2026台南好young」耶誕跨年系列活動：
※12/06（六）13：00﹣16：30 佳里童話太空站
☆地點：佳里體育公園。
☆活動內容：如果兒童劇團(劇碼:布萊梅樂隊)/ Kid’s泡泡派對 /小丑彥彥互動秀/鄭湧蒼:扯鈴特技秀/闖關遊戲/限量羊毛氈皂手作(現場12:55開放服務台領取限量手作體驗券，數量有限發完為止)
※12/13（六）13：00﹣16：30 南紡童趣太空站
☆地點：東區時代公園（南紡購物中心旁）。
☆活動內容：豆子劇團(劇碼: 沙漠巫婆) / 氣球頑童Summer / 楊元慶溜溜球秀/葉爸爸與葉霏霏親子互動秀/闖關遊戲/限量羊毛氈皂手作(現場12:55開放服務台領取限量手作體驗券，數量有限發完為止)。
※12/20（六）18：30﹣22：00（暫定）搖滾耶誕演唱會
☆地點：永華市政中心西側廣場
☆動力火車、告五人、川西奈月、AcQUA源少年、JUD 陳泳希、紫月光。
☆主持人：籃籃、李多慧。
※12/27（六）18：00﹣21：30（暫定）南瀛草地音樂會
☆地點：新營南瀛綠都心公園
☆玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。
☆主持人：Dennis丹尼斯。
※12/31（三）台南好Young跨年演唱會
☆地點：永華市政中心西側廣場。
☆F.F.O.、Angie安吉。（其餘卡司待公布）。
☆主持人：待公布。
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 117
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 154
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 67
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 10
濱崎步上海演唱會突遭取消！堅持「獨自登台」錄完整場，粉絲心碎哭爆
日本天后濱崎步原訂29日在上海舉辦的演唱會，卻在前一天突接到「演出取消」通知。濱崎步仍堅持走上空無一人的舞台，獨自完成全場演出並全程錄影，讓粉絲們感動又不捨。造咖 ・ 3 天前 ・ 31
55歲玉女歌手罕露面！孟庭葦「逆齡狀態」美成這樣 鬆口演唱會計畫
55歲「月亮公主」孟庭葦久未公開露面，日前於香港獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，站上舞台狀態極佳、氣質如昔，展現一貫淡然卻獨具辨識度的優雅。最令孟庭葦驚喜的是，上一屆MACA藝術成就獎得主、演藝圈重量級前輩楊惠姗也參與此盛宴；她特別提到對方，稱這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 入場須知、彩排福利、直播平台一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前 ・ 11
2025 MAMA Day2 典禮亮點／周潤發白髮現身「關燈1分鐘致哀」 GD四冠王勇奪「年度藝人大賞」
韓國年度音樂盛事2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）相隔七年再到香港舉辦，卻遭遇傷亡慘重的大埔宏福苑世紀大火，導致28日、29日一連兩晚的頒獎典禮，只剩下頒獎和表演兩大部分，至於紅毯和現場藝人席則全數取消。 原本多家媒體報導，周潤發因為香港大火將缺席MAMA頒獎典禮，沒想到活動第二天（11月29日），他卻給了所有人一個意外驚喜，不僅親自來到現場，還帶領大家起立默哀，觀眾席更有人大喊「香港加油」，讓許多人熱淚盈眶。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 天前 ・ 發起對話
濱崎步「福岡太妹」硬槓 恩師揭殺雞儆猴顫抖內幕
濱崎步原訂 11 月 29 日在上海開唱，卻在前一晚臨時遭通知取消；她的恩師、avex會長松浦勝人揭露整起事件的創傷真相，指出舞台已耗時5天搭建完成、近 200 名中日工作人員全數到位，但「就在前一晚，一切在無聲的情況下崩塌」。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 發起對話
濱崎步上海0觀眾照唱 難忘「對空氣演出」粉絲讚：很敬業
日本歌姬濱崎步原定上週六（29）要在中國上海舉辦演唱會，但在開唱前一天被「不可抗力的因素」取消，昨（11/30）晚她在社群平台發文，證實自己在「零觀眾」情況下，獨自完成從第一首歌到安可曲的表演，還在I台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
MAMAMOO頌樂化身宇宙女皇開唱 太常來萌生「想在台灣買房」
韓國女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）於11月30日在台北國際會議中心舉行第三次個人亞洲巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》，這也是巡演的最終站。她以宇宙為主題打造沉浸式舞台，帶領粉絲「容順」展開星際冒險，並以四種不同風格呈現多面魅力，全程用中文與粉絲互動，展現滿滿誠意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步在上海對1.4萬空位開唱 她社群曬照曝無奈心境「像被抽空」
日本天后濱崎步原定11月29日在中國上海舉辦濱崎步2025亞洲巡迴演唱會上海場，開唱前一日遭通知「因不可抗力因素」緊急取消。儘管現場無觀眾，她毅然決然帶著舞群完成演唱會全程，並在週日晚間曝光表演照片，透過社群公開。有意思的是，這組透過FB、X與IG同步釋出的照片，卻未見於她的微博帳號。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
爆金雞影帝內幕？王晶稱易烊千璽「演殘疾角色比較容易拿獎」
大陸影視年度盛事第38屆金雞獎，於本月15日晚間圓滿落幕。其中最受矚目的焦點，莫過於25歲的易烊千璽憑藉電影《小小的我》以「劉春和」一角奪下最佳男主角，成為金雞獎史上最年輕影帝，引發各界熱烈討論。然而獎項頒布後，香港資深導演王晶近日在社群平台上對影帝話題發表看法，再度掀起網路熱議。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 發起對話
2025彰化歲末演唱會12/20登場 強大卡司曝光
中部中心／李文華 彰化報導來唱唱跳跳吧！一年一度的彰化縣歲末演唱會，即將登場，20日將在彰化縣立體育場舉行，今天（2日）宣傳記者會，預告了強大卡司，活動現場將有美食市集，在活動尾聲，還準備了長達480秒的煙火秀！2026即將到來，彰化縣一年一度的"歲末演場會"，也將熱烈登場！彰化縣長王惠美：「一年一度的演唱會即將在12/20，在彰化縣立體育場來舉行，這次為大家安排，老中輕的歌手，壓軸是李聖傑，包括有糜先生陳華，還有小男孩樂團，以及大家很喜歡的洪暐哲。」"彰化歲末演唱會"12/20登場 李聖傑.糜先生輪番獻唱（圖／民視新聞）活動邁入第7年，今年12/20將在體育館閃亮登場，表演陣容彭湃，超強歌手，輪番上陣演出，現場還準備了3000份在地美食，發送給民眾品嘗，到了活動尾聲，還有長達480秒的煙火秀！彰化縣長王惠美：「歡迎大家把握12/20的時間，來我們的歲末演唱會，另外12/27也會在月影燈季，要做點燈的活動，這個活動會一直到2026年3月1日。」彰化歲末籌備一系列活動 縣長王惠美:與民眾一起迎接2026（圖／民視新聞）歲末演場會，緊接著又有月影燈季，彰化縣府，籌備一系列活動，也是希望，能讓民眾，充實的迎接2026年。原文出處：２０２５彰化歲末演唱會 １２／２０登場、強大卡司搶先看 更多民視新聞報導濱崎步才公開！中國「抓替死鬼曬1證」稱空場是假的…網看傻：越描越黑濱崎步「上海事件」懶人包！中國否認「無人秀」遭打臉硬拗? 濱崎步"一人演唱會" 中國官媒:假的.是彩排外流民視影音 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
《要塞英雄》神級演出！遊戲版「終局之戰」千萬玩家參與，哥吉拉初音鋼鐵人合作IP全集結亂鬥
Epic Games 旗下熱門大逃殺遊戲《要塞英雄》（Fortnite）在最近舉辦了名為「Zero Hour」的章節最終大事件，誇張的規模吸引了全球超過 1,050 萬名玩家登入遊戲參與，加上各大實況平台的觀眾，總觀看人數再增加 300 萬人。而這場活動最精彩的是，其龐大的場面和跨 IP 的整合，被許多外媒與社群玩家戲稱為遊戲界的《復仇者聯盟：終局之戰》，以及《一級玩家》最終戰重現。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 110
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 76
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 90
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話