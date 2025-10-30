2026台南市有望變藍天？精神醫最新斷言謝龍介結局

2026年台南市長選舉，國民黨立委謝龍介有意角逐，前立委陳以信日前也宣布將爭取國民黨提名。精神科醫師沈政男認為，國民黨目前還是贏不了2026台南市長選舉，並認為台南水災與大罷免效應已經結束，若再做一次民調，謝恐會落後陳亭妃更多。

謝龍介昨（29）日在立法院質詢，把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳，文不對題問了半天，經管碧玲數次暗示、澄清才發現自己問錯人，引發議論。沈政男今在臉書表示，他反覆看影片仍笑到不行，也加深這陣子以來的疑慮，「謝龍介贏得了2026嗎？」沈也直接表示，目前為止，還是贏不了。

面對陳以信跳出來要跟謝龍介競爭，被指出來「攪局」，沈政男不禁直言，這些人不知道，目前為止國民黨還是贏不了2026台南市長；沈說陳以信的知名度與爆發力是最令人擔心的，並認為陳比較像是學者型，跟謝龍介的草根魅力形成對比，但陳以信的學經歷很好，如果兩人加起來除以二，就是最佳人選了，可惜就沒有那樣的人。

沈政男也提及9月TVBS民調中心所做的結果顯示，謝龍介已拉近陳亭妃到5個百分點，這顯然是因為台南水災與大罷免效應，不過這個效應已經結束了，現在若再做一次民調，謝會落後更多；沈認為，謝在2022年的選前民調與開票的落差，是因為「投票率」，本來要投黃偉哲的人因雙方實力懸殊，沒有出來投票，若2026謝龍介與陳亭妃的民調沒差那麼多，綠營支持者的投票率就會提升，不會重演「民調與實際投票落差很大」的奇怪現象。

TVBS民調中心9月15日公布最新民調，數據顯示，若民進黨派出陳亭妃，則陳亭妃41％勝過謝龍介36％；若民進黨派出林俊憲，則林俊憲32％敗給謝龍介的44％，相較今年二月的民調大為翻轉。

該調查是TVBS民意調查中心於114年9月8日至12日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,211位20歲以上台南市民，其中拒訪為204位，拒訪率為16.8%，最後成功訪問有效樣本1,007位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。