2026台南市長之戰 黃暐瀚：綠營這人出線機率高

民進黨台南市長初選白熱化，根據《鋒燦傳媒》民進黨台南市長最新民調，綠委陳亭妃持續穩定領先黨內競爭對手林俊憲超過10個百分點。陳亭妃以53.2%，遙遙領先國民黨立委謝龍介的25.0%；綠委林俊憲也以44.9%超越謝龍介的30.9%。媒體人黃暐瀚認為，陳亭妃的出線機率，看起來還蠻高的。

黃暐瀚日前在《鄉民大學問》節目表示，內行的看門道，外行的看熱鬧，他認為，陳亭妃的出線機率，看起來還蠻高的，因為那個民調蠻明顯的。

至於高雄市長之戰，黃暐瀚表示，高雄的部分，現在不知道，但是他有很明顯的感覺到，綠委邱議瑩的聲勢有在往上爬、賴瑞隆則往下降，這個同時一個往下、一個往上，甚至可能最後有個交叉。

黃暐瀚指出，高雄一共有8個立委，都是民進黨。裡面4個說要選市長，另外4個沒有選，沒有選的4個裡面，有3個是支持邱議瑩的。所以前總統陳水扁說，邱議瑩最強，而且阿扁還直指高雄市長陳其邁是支持邱議瑩。前行政院長蘇貞昌幫邱議瑩站台，民進黨立委黃捷跟李柏毅以及邱志偉等3個沒有要選市長的，都去幫邱議瑩站台，所以邱議瑩看起來聲勢不錯。然後很多議員，包含議長康裕成跟十幾位議員，也都支持邱議瑩。

黃暐瀚接著點出，邱議瑩在這半個月以來，美濃大峽谷、大樹光電波，都是在高雄第一選區，都是她的選區。所以當時她的民調好像看起來不是領先，而現在看來她聲勢有點上來。

該民調是《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

