2026台南市長已明朗？沈政男：這局就是「她」的了

根據TVBS民調中心的民調顯示，在2026年台南市長選舉可能人選中，民進黨陳亭妃領先國民黨謝龍介達13個百分點，較9月時的5%差距再度拉開。精神科醫師沈政男在臉書發文分析，5%的差距只是受台南風災與總統賴清德雜質說等短期因素影響，當這些因素淡去後，選情便回歸基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10%至15%的常態。

民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃臉書）

沈政男直言「2026台南市長這一局，就是陳亭妃的了」。他透露兩週前到台南旅遊時，到處都是陳亭妃與林俊憲的看板，彷彿馬上就要投票，但藍白陣營卻像沒人參選一樣。沈政男認為台南這次藍白依然沒有希望，即使國民黨陳以信在民調中落後甚多，但仍應為下次選舉做長遠打算，將此次視為練習賽。

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

針對外界認為謝龍介民調下滑是因小草支持度流失11%的說法，沈政男提出不同見解。他指出民眾黨在台南的支持度僅約10%，因此抽樣誤差較大，上次民眾黨支持者有70%支持謝龍介，這次掉到50多%，但其實再上一次就是50多%。他舉證在20至29歲族群這個小草主力年齡層，謝龍介的支持度仍勝過陳亭妃，這次甚至贏更多。

沈政男表示政治是科學，選舉是科學中的科學，可惜能夠正確解讀的人太少。他分析目前2026年六都選舉中，台北市、新北市與台南市應該都已底定，藍白比綠營是2比1。沈政男提醒藍白陣營，從數據演變來看，雖然總統賴清德的執政成績不理想，但仍有一定支持度，2028年即使藍白合作要贏都會相當吃力與困難。

沈政男在臉書貼文中進一步推測，若2028年賴清德總統連任，國會又是藍白多數，而大陸開始推進統一大業，加上民主黨奪回美國總統，那麼一事難成的台灣政局將讓大家啼笑皆非。

