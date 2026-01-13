2026台南甜點節「氣味漫遊」全台最大甜點市集 1/17-1/18全糖登場

地方中心/綜合報導

思味市集與臺南市政府觀光旅遊局、臺南市立圖書館、臺南市永康區公所、臺南市大東橋商圈觀光發展協會等單位合作，於 1月17-18日舉辦第六屆「台南甜點節」，思味行銷團隊集結了北中南的精選品牌店家，像是El Olor 法式甜點、菓迷方脆腰果、狸小路手作烘焙、mogu kabi 夏威夷豆塔專賣店、台糖長榮酒店、饗麻饗辣 X 巴黎66街 RUE 66 PARIS、起士公爵、晨間廚房、Mr.Moan 莫恩先生、原味千尋、森晴甜坊、尤朵拉手作點心、森海手作甜點、CONVEY傳遞甜點、Mini dessert shop 迷你國甜點店、夫水二木、青鳥原味甜點、KUMA くま、米玥麻糬堂、岄蒔甜點 YUESHI Dessert、菓也手工厚蛋捲、失控日常。司康。肉桂捲專売所、小倉廚、Succès 希賽斯手感糖食、 村裡的貓咖啡、米弎豆お菓子処、佑惑訂製蛋糕製所、匠千層、卡厝味、秋菓草莓大福、雛菊見、斑迪美式餐廳、易哥刈包、庭園香氛 Spa、沙 x 爆、優果良品、日本連結遠景 LinkingMax、日本住友商事 scentribution……等品牌，來一場甜蜜與氣味的旅程。

廣告 廣告

台南甜點節系列活動，於1/6在南市圖館內舉辦香氛療癒講座，特別邀請PAPILLON DOUX創辦人暨調香師-許智傑博士，帶領大家以「看的見的甜點香味」為核心，透過香味探索甜味的層次打造五感延伸的甜點香味體驗館，並且調配一款屬於自己的香味。還有El.olor法式甜點 Nico 主廚，帶領大家透過「桑椹優格乳酪蛋糕」的演示過程，帶大家走進台南獨特的果香的世界，帶領參與者深入了解如何運用簡單的食材，打造出層次豐富、口感柔滑的甜點，兩場活動參與民眾反應都相當熱烈喜愛。

開幕活動邀請食尚玩家與台灣各地自媒體創作者來現場報導，跟全台灣甜點控分享活動店家精選甜點。活動獨家杯身聯名的鮮自然，也會帶著「新鮮、健康、自然」的茶飲到現場。本次PAPILLONDOUX 調香師許智傑博士與活動聯名的限量空間擴香『糖之綻放』，順天堂提供多款食藥同源的原物料開發聯名甜點。美學餐具有限公司提供活動限量保冷袋、奧丁丁揪你訂房提供民眾住宿折扣優惠與抽獎好禮，還有喜憨兒徵稿創作的公益Tshirt，一同創造難忘的甜點節體驗，也為民眾們帶來無限的美味驚喜，一起在台南品味幸福，感受甜點的無窮魅力。

PAPILLONDOUX 調香師許智傑博士跨界攜手知名漢方品牌「順天堂」與年度盛事「台南甜點節」，共同推出一座具備生命力的「森之呼吸」植栽牆，打造「帶得走的森林」公益植栽。有別於傳統活動的一次性佈景，這座植栽牆特選來自順天堂南投栽培的植物，將山林的純淨氣息帶入城市。PAPILLONDOUX與順天堂表示：「真正的香氛美學是與環境友善共生。」活動結束後，牆上的植物將開放民眾認購帶回，讓綠意延續至居家生活。同時，認購金額的 20% 將捐贈予「喜憨兒社會福利基金會」。這不僅是一次視覺與嗅覺的饗宴，更是一場關於「循環再生」的溫柔實驗。台南甜點節邀請民眾在享受甜點與漢方智慧的同時，透過鏡頭記錄美好，並以認購行動支持環保與公益，讓這份愛如香氣般長久擴散。

在「閱之森－林間書席」有辰妍國際-Tinyck。小詩琦映像館，辰妍【甜甜製造所】 x 小南孩_Tainan_kids 【五感教室】不只能看、能聞、還能親自動手做！，讓孩子從玩樂中，打開身體的五感雷達！現場還有超多神秘小禮物等著大家帶回家！再加碼抽免費全家福體驗拍攝三名！讓辰妍幫你們把這份甜蜜回憶永遠留下來！與全國知名教育品牌溫美玉科技作文，帶來闖關遊戲、美味爆米花分享，與課程體驗券，用最生活、最好玩的方式，帶大家創意寫作。

現場還有超多精彩倫比的表演，知名網紅歌手 晶麟Uriel 將現場演唱活動主題曲-全糖生活、吾橋有水樂團主唱莊蕎嫣、歌聲令人沉醉的張瀞、可愛的彈唱歌手采樺、人氣彈唱歌手張晴與席克斯爵士樂團…等輪番演唱，更有大小朋友都喜愛的海 Fun 街頭馬戲的夏克，一連串精彩表演。

悠遊卡公司在活動現場更有「悠遊付多重好禮」，來就送 $100 現金回饋券，活動期間到甜點節活動店家或服務台掃碼領券，單筆消費滿 $200 就能用（限量 1,500 張，領完為止） 。消費累計甜點節好禮帶回家，滿 $399 送「思思糖糖杯墊」（限量 200份），滿 $699 送「台南甜點節限定悠遊卡」（限量 400張）。

愛金卡公司icash Pay今年活動現場特別推出不分新舊戶，於指定店家使用icash Pay支付即可獲得15% OPENPOINT點數回饋(每筆回饋上限30點，每戶每月回饋上限60點)。此外，更於現場icash Pay攤位招募新戶，活動當天於攤位下載註冊成為icash Pay新戶，即送限量精美icash2.0卡，首次消費再加贈50點OPENPOINT的點數好康，讓甜點控買甜點的同時，還能夠滿載而歸。