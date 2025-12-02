2026台南耶誕跨年演唱會首波卡司 台日藝人入列

（中央社記者張榮祥台南2日電）「2026台南好young」耶誕跨年系列活動日前揭開序幕，台南市長黃偉哲今天公布3場演唱會首波卡司，李多慧、籃籃、告五人、玖壹壹、動力火車、川西奈月、F.F.O等台日藝人入列。

黃偉哲今天召開記者會公布「2026台南好young」耶誕跨年系列活動3場演唱會首波卡司，登台藝人名單也在臉書（Faebook）發表。

12月20日首場在永華市政中心西側廣場的搖滾耶誕演唱會，由李多慧、籃籃聯手主持，出場藝人有動力火車、告五人、日本療癒系女聲川西奈月、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光等。

廣告 廣告

12月27日第2場在新營區南瀛綠都心公園的南瀛草地音樂會，主持人是DJ Dennis丹尼斯，演出藝人有玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、日本女子樂團Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。

12月31日最終場在永華市政中心西側廣場的跨年晚會，目前確定登台的有男團F.F.O、Angie安吉，之後再陸續公開。

黃偉哲說，台南近年來是金馬獎電影人創作重鎮，更以有限預算打造跨年活動；今年耶誕跨年系列活動涵蓋3場大型演唱會及3場親子活動，不只是重要城市品牌，也讓歌迷趨之若鶩。（編輯：張雅淨）1141202