2026台南選戰民調！陳亭妃、林俊憲皆大勝謝龍介

記者王一德、江文賢／台北報導

民進黨立委陳亭妃力拚黨內台南市長選舉，今（12）日拋出新政見要成立台南青年局，而網路媒體也公布，2026台南市長選戰最新民調，若國民黨推派謝龍介出戰，綠營不論是陳亭妃還是林俊憲，支持度都有大幅領先，其中林俊憲勝過謝龍14個百分點，陳亭妃支持度則是比謝龍介高出超過一倍。

2026台南市長選戰最新民調，若國民黨推派謝龍介（中）出戰，綠營不論是陳亭妃（左）還是林俊憲（右）支持度都有大幅領先。

民進黨立委陳亭妃：「讓年輕人留在台南，一起讓台南越來越好。」

衝刺台南市長初選，民進黨立委陳亭妃曬出與年輕人合拍的最新宣傳片，拋新政見未來要成立青年局。

民進黨立委陳亭妃：「我們賴清德主席他就特別成立民進黨的青年局。」

陳亭妃積極拉近與賴總統距離，畢竟黨內對手林俊憲不容小覷，前一天開記者會 推廣台南航空觀光，最新民調也有上漲趨勢，若國民黨推派謝龍介參選，林俊憲以百分之44.9支持度，成功與謝龍介拉開距離，跟10月底民調相比，也上漲2.6個百分點。

林俊憲以百分之44.9支持度，成功與謝龍介拉開距離。

民進黨立委林俊憲：「一直以來我們都是贏過謝龍介，而且差距越拉越開，相對的我們也緊追著陳亭妃，如果不是國民黨介入，在綠的部分我們都贏。」

國民黨立委謝龍介：「他還不滿意，他已經逐步在拉近這個差距了，這一年多來看他砸下這麼多的資源，也看到有一些進步，實屬不易啊，這是一個好現象。」

謝龍介話說得很酸，但若是對戰陳亭妃，從民調來看輸得更慘，兩人支持度相差不只一倍。

謝龍介若是對戰陳亭妃，兩人民調支持度相差「不只一倍」。

民進黨立委陳亭妃：「贏得2026就是要一個最強候選人，陳亭妃絕對有信心可6戰6勝。」

國民黨立委謝龍介：「（民調）有些是操作的，我們都會列為重要參考依據。」

民進黨台南市長初選，預計明年1月就會比民調，妃憲兩人各自衝刺，爭取成為民進黨2026出戰的台南市長的最佳人選。

