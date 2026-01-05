2026台東博覽會民間參與計畫獲選名單揭曉 23項公民行動即將啟動

台東博覽會民間參與計畫，獲選的「成功老屋 x 眺港咖啡」等23項公民行動即將啟動。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

二０二六台東博覽會ＴＡＩＴＵＮＧ ＥＸＰＯ「民間參與計畫」獲選名單出爐，縣府表示，共計收到五十五件提案，經審慎評選後，最終遴選出二十三件計畫，核定總獎勵金一千二百萬元，攜手打造屬於全民共享的台東博覽會。

縣府指出，民間參與計畫自去年八月起，陸續在台東各區域辦理開放空間會議及說明會，十月底截止收件後，歷經三階段審查及委員多次討論，最終遴選結果呈現出台東多元且深具能量的公民行動樣貌。

民間參與計畫以「台東藍」、「慢經濟」、「永續發展」為核心價值，獲選的二十三項行動計畫，將陸續在各鄉鎮市展開，為地方注入持續發展的動能。

文化處指出，此次獲選案件涵蓋文化發展、環境永續、經濟產業、城鄉韌性、教育學習、社會系統及生活提案等面向。例如「文化發展」類計畫中，包含以排灣族巫師文化為核心的交流論壇，以及透過刺繡工藝、糖業文化、南島文化交流平台與《台東人地圖》等行動，從不同視角梳理、轉譯地方文化脈絡。

博覽會主展期預定七月三日至八月二十日舉行，期間將串聯整年度台東既有活動品牌、主題展覽及民間合作計畫，規劃至少十七場大型展覽與活動，並整合超過十二個重要活動品牌，邀請來台東的朋友放慢腳步，細細品味豐富多元的面向。