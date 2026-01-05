2026台東博覽會「民間參與計畫」最終獲選名單揭曉

23項公民行動即將啟動 攜手共創全民參與的博覽會

【記者 朱達志／台東 報導】為深化公民參與並促進地方對話， 2026台東博覽會TAITUNG EXPO「民間參與計畫」最終獲選名單正式出爐，本次計畫廣邀民眾提出多元行動方案，鼓勵個人、團體及跨域團隊以創意實踐回應台東在地議題，展現公民行動的豐沛能量， 共計收到55件提案，經審慎評選後，最終遴選出23件計畫，核定總獎勵金新臺幣1,200萬元，期盼透過民間力量的匯聚，攜手打造屬於全民共享的台東博覽會。

廣告 廣告

民間參與計畫自2025年8月起，陸續於台東各區域辦理開放空間會議（Open Space Technology, OST），促成不同社群與行動者交流觀點、激盪議題，並於9月舉辦徵件說明會，逐步凝聚行動方向，10月底截止收件後，歷經三階段審查及委員多次討論，最終遴選結果呈現出台東多元且深具能量的公民行動樣貌。

饒慶鈴縣長表示，2026台東博覽會目前正積極籌備中，除由縣府各局處全力投入外，也廣邀民間團隊與社會大眾共同參與，形塑全民共創的展會精神。民間參與計畫以「台東藍」、「慢經濟」、「永續發展」為核心價值，獲選的23項行動計畫，將陸續於台東各鄉鎮市展開，透過多元實踐行動，為地方注入持續發展的動能。

文化處指出，本次獲選案件主題豐富多元，涵蓋文化發展、環境永續、經濟產業、城鄉韌性、教育學習、社會系統及生活提案等面向。在「文化發展」類計畫中，包含以排灣族巫師文化為核心的交流論壇，以及透過刺繡工藝、糖業文化、南島文化交流平台與《台東人地圖》等行動，從不同視角梳理、轉譯地方文化脈絡。

部分團隊亦運用 podcast、vlog、小說等多元媒介進行地方記憶採集與敘事創作，例如記錄阿美族人日常信仰的《禱告的100天》、兒少小說出版計畫《歡迎上車！金馬號》，以及以女性敘事與母語共創的《島語她說》，還有聲音採集行動《1996–2026：聲音東洄中》。另有結合飲食、音樂、影像與節慶形式的跨域創意計畫，如《台東七鄉鎮人文五感創意餐桌×音樂影像跨界計畫》及《○ × △關山節：異教仲夏慶典》，展現地方創意的多重可能。

在「城鄉韌性」面向，有《開封台東．台東開封》與《驛動・歸鄉：成功總站記憶再生計畫》，透過公共空間再探詢與交通節點記憶再生，重新串連人與地方的關係；「經濟產業」類計畫則聚焦在地資源活化與永續旅遊模式，例如打造「成功石光創生所」以深化玉石文化價值，以及建立永續旅遊經營模式的「都蘭慢旅指南」，為地方產業開創新契機。

「環境永續」類計畫中，《饒了我吧》關注南迴路段動物路殺議題；另有《Cemel草草植物語》、《海之學校》與《布農女孩學》等計畫，從土地出發，發展多元「教育學習」行動。此外，《療癒到永續：台東綠健康師的誕生計畫》以及共融藝術社群與劇場演出計畫《我們一起回家吧！》，則著眼於陪伴與支持，建構更具韌性的「社會系統」。

在「生活提案」類別中，也可見多項別具特色的行動，例如「馬克be東」以犬隻作為移居練習的主體，重新思考人與動物的共居關係；「長濱百態生活集錦—你的出走日記」則透過台日交流，將旅行轉化為深度生活體驗，拓展地方生活想像。

文化處進一步說明，後續將由民間參與計畫推動小組持續陪伴獲選團隊推進行動落地，提升整體執行效益並擴大社會影響力，歡迎民眾持續關注相關消息。另2026台東博覽會主展期預定於7月3日至8月20日舉行，期間將串聯整年度台東既有活動品牌、主題展覽及民間合作計畫，規劃至少17場大型展覽與活動，並整合超過12個重要活動品牌，形塑具延續性與層次感的整體展會體驗。誠摯邀請每一位踏上台東的朋友，放慢腳步，細細品味這片土地的靜謐與豐盛，找回生活最純粹的節奏。（照片翻攝畫面）

更多展會相關資訊見下列官方平台：

⤷ 2026台東博覽會官網： https://taitungexpo2026.com.tw

⤷ 2026台東博覽會臉書： https://www.facebook.com/taitungexpo2026

⤷ 台東藝文平台：https://culture.taitung.gov.tw

【獲選名單】2026台東博覽會「民間參與計畫」：https://reurl.cc/Db8kv5