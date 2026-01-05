2026台東博覽會「民間參與計畫」最終獲選名單揭曉
23項公民行動即將啟動 攜手共創全民參與的博覽會
【記者 朱達志／台東 報導】為深化公民參與並促進地方對話， 2026台東博覽會TAITUNG EXPO「民間參與計畫」最終獲選名單正式出爐，本次計畫廣邀民眾提出多元行動方案，鼓勵個人、團體及跨域團隊以創意實踐回應台東在地議題，展現公民行動的豐沛能量， 共計收到55件提案，經審慎評選後，最終遴選出23件計畫，核定總獎勵金新臺幣1,200萬元，期盼透過民間力量的匯聚，攜手打造屬於全民共享的台東博覽會。
民間參與計畫自2025年8月起，陸續於台東各區域辦理開放空間會議（Open Space Technology, OST），促成不同社群與行動者交流觀點、激盪議題，並於9月舉辦徵件說明會，逐步凝聚行動方向，10月底截止收件後，歷經三階段審查及委員多次討論，最終遴選結果呈現出台東多元且深具能量的公民行動樣貌。
饒慶鈴縣長表示，2026台東博覽會目前正積極籌備中，除由縣府各局處全力投入外，也廣邀民間團隊與社會大眾共同參與，形塑全民共創的展會精神。民間參與計畫以「台東藍」、「慢經濟」、「永續發展」為核心價值，獲選的23項行動計畫，將陸續於台東各鄉鎮市展開，透過多元實踐行動，為地方注入持續發展的動能。
文化處指出，本次獲選案件主題豐富多元，涵蓋文化發展、環境永續、經濟產業、城鄉韌性、教育學習、社會系統及生活提案等面向。在「文化發展」類計畫中，包含以排灣族巫師文化為核心的交流論壇，以及透過刺繡工藝、糖業文化、南島文化交流平台與《台東人地圖》等行動，從不同視角梳理、轉譯地方文化脈絡。
部分團隊亦運用 podcast、vlog、小說等多元媒介進行地方記憶採集與敘事創作，例如記錄阿美族人日常信仰的《禱告的100天》、兒少小說出版計畫《歡迎上車！金馬號》，以及以女性敘事與母語共創的《島語她說》，還有聲音採集行動《1996–2026：聲音東洄中》。另有結合飲食、音樂、影像與節慶形式的跨域創意計畫，如《台東七鄉鎮人文五感創意餐桌×音樂影像跨界計畫》及《○ × △關山節：異教仲夏慶典》，展現地方創意的多重可能。
在「城鄉韌性」面向，有《開封台東．台東開封》與《驛動・歸鄉：成功總站記憶再生計畫》，透過公共空間再探詢與交通節點記憶再生，重新串連人與地方的關係；「經濟產業」類計畫則聚焦在地資源活化與永續旅遊模式，例如打造「成功石光創生所」以深化玉石文化價值，以及建立永續旅遊經營模式的「都蘭慢旅指南」，為地方產業開創新契機。
「環境永續」類計畫中，《饒了我吧》關注南迴路段動物路殺議題；另有《Cemel草草植物語》、《海之學校》與《布農女孩學》等計畫，從土地出發，發展多元「教育學習」行動。此外，《療癒到永續：台東綠健康師的誕生計畫》以及共融藝術社群與劇場演出計畫《我們一起回家吧！》，則著眼於陪伴與支持，建構更具韌性的「社會系統」。
在「生活提案」類別中，也可見多項別具特色的行動，例如「馬克be東」以犬隻作為移居練習的主體，重新思考人與動物的共居關係；「長濱百態生活集錦—你的出走日記」則透過台日交流，將旅行轉化為深度生活體驗，拓展地方生活想像。
文化處進一步說明，後續將由民間參與計畫推動小組持續陪伴獲選團隊推進行動落地，提升整體執行效益並擴大社會影響力，歡迎民眾持續關注相關消息。另2026台東博覽會主展期預定於7月3日至8月20日舉行，期間將串聯整年度台東既有活動品牌、主題展覽及民間合作計畫，規劃至少17場大型展覽與活動，並整合超過12個重要活動品牌，形塑具延續性與層次感的整體展會體驗。誠摯邀請每一位踏上台東的朋友，放慢腳步，細細品味這片土地的靜謐與豐盛，找回生活最純粹的節奏。（照片翻攝畫面）
更多展會相關資訊見下列官方平台：
⤷ 2026台東博覽會官網： https://taitungexpo2026.com.tw
⤷ 2026台東博覽會臉書： https://www.facebook.com/taitungexpo2026
⤷ 台東藝文平台：https://culture.taitung.gov.tw
【獲選名單】2026台東博覽會「民間參與計畫」：https://reurl.cc/Db8kv5
其他人也在看
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
黃國昌今早簽辭職書了！曝柯文哲曾勸留立院
[NOWnews今日新聞]民眾黨立委「兩年條款」的期限將至，8席不分區立委將在今年2月全面換血，不過，長期推動代理孕母解禁修法的白委陳昭姿，相關法案至今仍卡關，引發外界關注是否會影響兩年條款的執行。對...今日新聞NOWNEWS ・ 34 分鐘前 ・ 33
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 267
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 77
韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術
韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 17
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 11
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 54
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5
阿扁砲轟卓榮泰「驚人內幕」曝！媒體人：他在測試賴清德
保外就醫10年的前總統陳水扁日前預告4日將播出電視新節目，未料4日一早他在臉書自曝被矯正署長告知，新節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」。對此，有媒體人在其粉專「文翔政論」中解析為何陳水扁只拿卓榮泰開刀，因為阿扁看得很清楚，扁在測試總統賴清德眼裡還有沒有他，也在探這命令背後的真正主使者。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 75
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 79
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 176
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 193
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 4
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 14 小時前 ・ 82
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了
不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 184
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒
回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 17