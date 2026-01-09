2026台東約會首選！跟著A-Lin尋找初戀地，入住「這間」金崙飯店泡「金湯」超浪漫

2026 台東跨年因天后張惠妹與金曲歌后 A-Lin 同台封神，A-Lin 更在台上大方自爆「初戀地點就在台東」，引發網友們紛紛前往朝聖。除了打卡天后的初戀回憶，入住金崙「金讚溫泉飯店」享受稀有的茶金色溫泉，是情侶們最舒壓、最能升溫感情的深度旅遊安排。

A-Lin 認證的初戀城市：台東海濱公園成網友朝聖新地標

金曲歌后 A-Lin 在 2026 台東跨年晚會上，幽默改編《娜魯灣情歌》逗樂全場，更感性分享台東是她的初戀地。她指著遠方笑稱：「我第一次談戀愛就在那邊！」甚至精確點出「中正路 52 號」這個地址，讓該地瞬間成為 Google Maps 上的熱門打卡點。

廣告 廣告

網友更延伸標註「A-Lin 初戀的樹」、「A-Lin 初戀的海邊」，這些充滿粉紅泡泡的景點，讓台東海濱公園一帶成了情侶約會的新地標。走在天后走過的足跡，吹著海風，讓兩人的路上充滿浪漫氛圍。

情侶約會住宿推薦：金讚溫泉飯店「黃金之湯」的放鬆時刻

情侶追完A-Lin的初戀地之後，不仿入住「金崙村」的金讚溫泉飯店，享受高隱私的私人「黃金之湯」，感受專屬彼此的談心時刻。

珍稀「黃金之湯」： 館內擁有獨特的弱鹼性碳酸氫鹽泉，泉質因富含鐵質呈現貴氣的「茶金色」。這種溫潤的泉質能放鬆身心，讓旅途疲勞瞬間消散。

海景湯屋儀式感： 飯店座落於高處，每間客房的私人湯池都能遠眺太平洋與金崙大橋。兩人對著海景泡湯，溫暖的「金湯」讓身體暖呼呼，幸福感直接爆表。

浪漫補給站： 冷冷的天氣，泡進暖暖的溫泉是最佳的營養補給，能維持體內循環，讓兩人在寒冬中依然元氣滿滿。

來到「金崙村」享受深度慢活，療癒心靈的秘境約會

隔天起床，別忘與另一半一起遊歷地理獨特的峽谷聚落「金崙村」，這裡的步調緩慢，最適合情侶細細品味。

金崙虹橋的歷史對望： 站在色彩鮮豔的「金崙虹橋」上，俯瞰溪石交錯的原始風景，腳下流動的是當年開鑿溫泉的記憶。

野溪溫泉與星空觀景台： 午後可前往野溪溫泉秘境，坐在石堆旁聽水聲、觀夕陽。入夜後，「金崙觀景台」更是浪漫首選，在幾乎零光害的環境下，夜空宛如星河般清晰，讓人屏息沉浸在專屬兩人的時刻。

2026 情人節台東浪漫指南：金讚溫泉飯店訂房提醒

台東跨年的爆紅造成住宿現況一位難求，具備「海景私湯」與「黃金泉質」優勢的金讚溫泉飯店，絕對是情侶們提前卡位的首選。

旅遊指南： 提早預約金崙的金讚溫泉飯店。追完 A-Lin 初戀地的疲憊，交給「黃金之湯」溫柔包裹，讓療癒的茶金色溫泉為兩人增添粉紅氣氛。

約會策略： 從 A-Lin 的初戀打卡點出發，最後在金讚飯店的溫泉中沉澱，這就是 2026 兩人最浪漫的台東約會。

金讚飯店：https://bby.news/金讚溫泉官網

延伸閱讀

年末玩台東別只跑三仙台！跨年來這看美景、泡金湯、迎曙光，還可遇張惠妹唱歌

東海岸夏日必遊！台東迎曙光、台版雷門打卡、萌貓宮廟全攻略，一次玩遍太麻里秘境