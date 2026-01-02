2026台東觀光活動期程曝光 搶先規畫台東行程玩好玩滿

▲最美星空(照片台東縣政府提供)。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣政府繼成功打造「全台最嗨跨年夜」，以熱情與音樂迎接2026嶄新一年，為讓國內外旅客能提早規畫旅遊行程，縣府今（2）日正式公布2026年必來台東體驗的五大觀光活動，包含「東浪嘉年華」、「最美星空音樂會」、「臺灣國際熱氣球嘉年華」、「臺灣國際衝浪公開賽」，以及全新登場的「2026台東博覽會」，串聯山海景致與城市空間，打造橫跨全年的精彩觀光亮點。相關資訊將陸續公告於「台東就醬玩」官方粉絲專頁，誠摯邀請各地旅客走進臺東，感受最純粹、最療癒的慢旅生活。

臺東縣長饒慶鈴表示，縣府團隊不斷耕耘創新臺東觀光產業，透過多元作為展現具體成效，也獲得各界肯定，除了持續辦理歷年眾所矚目的大型活動，2026年臺東將推出全新大型旗艦活動「2026台東博覽會」，展期自7月3日至8月20日，為期49天。博覽會以「走進台東、遇見生活」為核心精神，規劃橫跨台東舊站特區、美術館區、寶町區、臨海區及就藝會等5大展區，打造兼具深度、參與感與延續性的沉浸式城市體驗，全面展現臺東多元文化、創意能量與慢生活魅力。

饒慶鈴縣長指出，臺東一年四季皆擁有豐富多元的觀光活動，透過音樂、自然景觀與多元文化的結合，呈現獨有的旅遊節奏與生活樣貌。2026年觀光活動由「東浪嘉年華」揭開序幕，於5月16日至17日在杉原灣海水浴場登場，結合音樂演出與海洋體驗，邀請民眾在浪聲與樂音中感受海洋的療癒能量；榮獲「英國 IAA 倫敦設計獎」及「紐約設計大獎」雙金獎肯定的「台東最美星空音樂會」，則將於6月至8月走入各鄉鎮，帶領遊客走訪觀星秘境，體驗屬於臺東的靜謐感動。

最受矚目的「臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7月4日至8月20日在鹿野高台盛大舉行，除邀集來自世界各地的造型熱氣球共襄盛舉，並規劃多元展演與互動體驗，讓旅客從清晨升空到夜間光雕，感受熱氣球帶來的夢幻與感動。「臺灣國際衝浪公開賽」預計於11月在金樽沙灘舉辦，屆時將迎接世界頂尖衝浪選手齊聚台東，在海浪與競技交織中，為2026年臺東全年觀光活動畫下最精彩的句點。

臺東縣政府觀光發展處處長卜敏正表示，縣府將持續以「慢經濟」為核心發展理念，透過五大旗艦活動串聯在地部落文化、農特產品、慢遊路線與特色住宿，放大觀光活動效益，帶動產業共榮。同時也推出越南、泰國、馬來西亞等包機航班，積極拓展國內外旅客市場，打造臺東成為國內外旅客心中最具魅力的山海旅遊目的地。