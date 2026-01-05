2026台東觀光盛宴開跑！五大活動玩整年 全新博覽會重磅登場
臺東縣政府公布2026年度五大觀光亮點，以「全年不間斷」的節奏，邀請旅客提早規劃，深度體驗臺東的山海與慢生活魅力。縣府將持續以「慢經濟」為核心，打造國際級的療癒旅遊目的地。
臺東縣長饒慶鈴表示，縣府不斷創新觀光，2026年除了經典活動，更將推出全新旗艦活動「2026台東博覽會」。她強調，臺東的活動結合音樂、自然與文化，讓旅客四季都能感受獨特美好。
年度活動由5月「東浪嘉年華」在杉原灣揭幕，結合音樂與海洋體驗。6至8月的「最美星空音樂會」則引領旅客探索鄉鎮觀星秘境。重頭戲「臺灣國際熱氣球嘉年華」於7月4日至8月20日在鹿野高台登場，匯集世界造型熱氣球，從晨曦飛翔到夜間光雕，精彩紛呈。
同期重磅登場的全新「2026台東博覽會」（7月3日至8月20日），以「走進台東、遇見生活」為核心，橫跨舊站特區、美術館等五大展區，打造沉浸式城市體驗，展現臺東的文化創意與生活美學。壓軸則是11月於金樽舉辦的「臺灣國際衝浪公開賽」，以世界級競技為全年畫下活力句點。
臺東縣政府觀光發展處處長卜敏正指出，這些活動將串聯部落文化、農產與慢遊路線，帶動產業共榮，並透過拓展國際航線吸引海外客源。相關詳細資訊將陸續於「台東就醬玩」官方社群平台公布，邀請全球旅客在2026年暢遊臺東，體驗貫穿四季的療癒旅程。
更多2026臺東觀光活動資訊及最新公告，請持續關注「台東就醬玩」Facebook（https://www.facebook.com/taitung.tourism/）及Instagram粉絲專頁（https://www.instagram.com/taitung_taiwan/）。（梁國榮報導）
