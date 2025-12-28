2026台東跨年晚會倒數！交通管制範圍、汽車接駁相關規則一次看

2026台東跨年晚會活動當日自12月31日上午9時起，國際地標活動會場將實施車輛淨空措施。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

「2026年台東跨年晚會－東！帶我走：東漂去旅行」將於12月31日晚間在台東市國際地標，目前廠商已進駐會場搭建舞台，警方則提前規畫跨年勤務，針對會場周邊實施交通管制及停車管理措施，呼籲民眾提早出門、多加利用大眾運輸，維護活動秩序與行車安全。

台東警察分局表示，活動當日自12月31日上午9時起，國際地標活動會場將實施車輛淨空措施。另為配合活動準備與人潮管制，自12月30日0時起至115年1月1日2時止，會場周邊四維路、臨海路及馬亨亨路段將實施交通管制，請用路人提前改道行駛。

廣告 廣告

2026台東跨年晚會交通資訊。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

在停車規畫方面，各停車場將自12月31日14時起開放民眾停放。機車可停放於四維路底（台東地標前）、自來水公司第十區管理處前空地臨時停車場，以及馬亨亨大道自行車道（臨海路至中山路）；汽車則可停放於四維路段西向東車道（臨海路至中華路）、中正路與南海路口臨時停車場、大同路底停車場，以及馬亨亨大道機車道（臨海路至中山路）。

警方提醒，停放於四維路段西向東車道臨時停車場之車輛，最遲須於115年1月1日2時前駛離，逾時未離場致影響交通者，將依法拖吊。

此外，活動期間臨海路段（桂林南路至馬亨亨大道）嚴禁路邊停車；並將於115年1月1日0時20分起，針對台11線與中華大橋南端交接處、臨海路一段與桂林南路口、馬亨亨大道與勝利街口等路段，實施汽車禁止進入臨海路段之交通管制，以利人潮疏散。

更多中時新聞網報導

百元氣喘急救吸入劑 明年買不到

Energy平安夜嗨唱捐500萬

2025中信盃台日高中棒球對抗賽》黑豹旗PK甲子園 台式應援超熱血