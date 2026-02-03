2026台江黑琵紅包拓印 2/7、2/8七股黑面琵鷺賞鳥亭登場





台江國家公園管理處為推廣黑面琵鷺保育成果，並讓民眾認識台江濕地生態之美，於黑琵季期間辦理「2026台江黑琵紅包拓印」活動，邀請民眾透過手作體驗，將黑面琵鷺意象融入年節生活，共度充滿生態與文化氣息的新春時光。

活動將於年2月7日至2月8日，每日上午10時至下午4時，在七股黑面琵鷺賞鳥亭舉行，採現場報名、免費參加，預計提供350名體驗名額。歡迎三代同堂、親子家庭與民眾踴躍參與，在動手拓印紅包的同時，一同為新年增添祝福，也為黑面琵鷺保育盡一份心力。

本次活動以黑面琵鷺為主題，精心設計9款黑琵陶燒版畫，民眾可運用版畫拓印技法，親手製作紅包袋與斗方春聯，在拓印過程中認識黑面琵鷺的生態特色與保育意義。透過寓教於樂的方式，讓生態保育不只停留在知識層面，更走進日常生活與節慶文化之中。相關問題請洽台江處解說教育科(06-2842600轉1508洪小姐)。

