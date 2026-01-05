2026台灣國際兒童影展國際競賽入圍名單公布

記者周毓洵／臺北報導

由公共電視主辦的「2026台灣國際兒童影展」（TICFF）公布國際競賽入圍名單，同步宣布金鐘導演王傳宗加入評審陣容，為本屆影展把關最適合孩子觀賞的優質作品。片單一曝光，立刻引起影迷與家長熱議，不少作品早已在國際影展奪獎，堪稱兒童影展的夢幻清單。

這屆「2026台灣國際兒童影展」（TICFF）共吸引來自76個國家、1,406部作品報名，數量與品質雙雙刷新紀錄，競爭激烈。策展人郭菀玲表示，影展邁入第12屆，期待孩子們能探索影像世界的無限可能。今年觀摩單元同樣內容豐富，除了音樂主題影片強化感官體驗，「小導演大夢想」單元也推出孩子們完成人生第一部作品的成果展演；影展期間，更將有超過20位國際創作者與兩位國際評審來臺，與觀眾近距離交流。

廣告 廣告

值得一提的是，TICFF今年首度建立預審制度，在初審與決審前增加一道把關程序，讓更多專業評審參與篩選；王傳宗受邀擔任預審評審，他形容電影就像一扇任意門，「在電影院裡，可以走進不同國度，體驗別人的人生」，也期待這份感動能透過影展傳遞給每一位觀眾。

這屆國際競賽入選作品橫跨多元國別與類型，聚焦兒少成長、文化認同與生命經驗等議題。包括曾獲「德國慕尼黑國際兒少影展」肯定的《小小世界大驚奇》、安錫動畫影展選映作品《青春藏了一頭象》，以及入圍柏林新世代單元的動畫長片《魔法花園》皆榜上有名。臺灣作品表現同樣亮眼，《在雨天跳舞》、《喔走！48小時》、《妖怪森林》、《原來海上沒有島》等作品入圍臺灣獎，展現本土兒少影像的創作能量。

第12屆「台灣國際兒童影展」將於3月27日至4月3日在臺北信義威秀影城與美麗華影城舉行，影展票券將於2月1日開賣。作為亞洲第一個專為12歲以下兒童打造的雙年影展，TICFF持續陪伴孩子踏進影像世界，也成為許多人一生中「第一個影展」的美好回憶。

曾榮獲第60屆金鐘獎「兒童節目獎」、「節目類剪輯獎」的《歡迎光臨我的牧場》與國際作品一同角逐競賽類「最佳電視／網路系列節目」獎項。（公視提供）

《魔法花園》入圍本屆TICFF「最佳動畫長片」。（公視提供）