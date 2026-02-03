2026台灣國際科展開幕 逾30國參與彰顯台灣科學影響力

一年一度的台灣國際科學展覽會今天(3日)開幕，今年共有來自32個國家地區共667位師生參與，233件優勝作品晉級決賽。科教館表示，今年展覽規模持續擴大，反映國際科學交流多元性的顯著提升，也彰顯台灣國際科學展覽會已成為全球極具影響力與指標性的科學展覽會之一。

台灣國際科學展覽會今年邁入第24屆，除競賽外，更著重於國際間的交流與分享。教育部次長張廖萬堅表示，從今年參賽數目可以看出，台灣的國際科展越來越受重視，教育部本著普及全民科學教育理念和積極推動優質科學教育目標，也希望透過科展培養學生的國際觀。

廣告 廣告

張廖萬堅：『(原音)讓我們科學教育發展跟國際接軌，來推動優質科學教育，是教育部積極努力目標。為了讓科學教育發展跟國際潮流接軌，透過台灣國際科學展覽競賽參與能提早培養我國學生能夠有非常豐富的視野跟世界觀，跟各國優秀學生交流跟觀摩，這也是我們積極辦理的主要目的。』

科教館館長劉火欽則表示，他們每年都到世界各地的科展會邀請沒到過台灣的國家來參與，讓他們有機會多認識台灣，同時也會挑辦得比較好的科展國家送台灣學生過去，營造學生的國際舞台，也讓更多國家理解台灣的科學實力，而這不僅在教育方面，在科學上乃至外交上都有重要的意義。

為了讓國外的參賽師生有機會體驗台灣之美，主辦單位還安排城市參訪行程，到新竹體驗客家文化，還有歡迎晚會融入台灣夜市特色，讓來賓感受濃厚的台灣人情味。

科展競賽會場設在科教館地下一樓科學展演探索基地，所有國內外參展學生將於6日在各自作品前親自進行研究內容與參展心得解說，歡迎對科學研究有興趣的師生蒞臨共同切磋。而最終頒獎典禮將於7日舉行。更多資訊請洽「2026臺灣國際科學展覽會專網」或臉書粉絲團查詢。(編輯：沈鎮江)