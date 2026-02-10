2026台灣國際蘭展暨花卉科技展 2/27-3/16台南登場

黃偉哲指出，政府將持續與業者並肩合作，讓台灣蘭花在全球市場中保持優勢地位。（圖：南市府提供）

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」將於2月27日至3月16日在台南後壁農業部花卉創新園區盛大舉行，第22屆「台灣國際蘭展」，併同步推出「花卉科技展」，展現台灣花卉產業從世界級育種實力到前瞻科技應用的多元成果，廣邀國內外貴賓齊聚台南，共同見證台灣花卉產業的創新能量。

農業部與台南市政府今（10）日於台北火車站舉辦展前宣傳記者會，黃偉哲指出，位於台南後壁的蘭花科技園區自2022年移交農業部管理後，由中央統籌政策與資源，並結合地方政府與產業力量，不僅有效強化產官合作，也為台灣蘭花在國際市場及內、外銷布局奠定更穩固的發展基礎。

農業部次長胡忠一則表示，農業部花卉創新園區自設立以來已深耕23年，並於去年完成改制升級。本屆展覽也是花卉創新園區研究發展中心成立後，首次主辦的大型國際展覽，象徵台灣花卉產業正式邁入以科技研發、智慧生產與國際鏈結為核心的新發展階段。

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」規劃多元主題展館，其中「綻放館」運用裸視3D科技結合吉祥物「蘭獸」，打造沉浸式觀展體驗；「花漾館」辦理國際競賽、大獎花展示及商業品種展出；「鏈結館」商務洽談區，打造結合展示、洽談與媒合的國際B2B交流平台，並提供一站式出口檢疫服務，協助採購流程。

而同步登場的「花卉科技展」則以科技藝術為策展語言，導入AI智慧科技、互動敘事與沉浸式影像，結合蝴蝶蘭及多元國產花卉，打造跨越自然、生態與未來想像的展示空間，呈現台灣花卉科技的創新實力與國際發展潛力。（陳婉玲報導）