2026台灣將有航空公司直飛波蘭 由空巴A350執飛

據可靠消息來源透露，已經有國籍航空申請要直飛波蘭，桃園起飛、華沙降落的新航點，航空公司向民航局是客運、貨運一起申請。圖為2021年一台波蘭航空787客機飛抵桃園機場。（攝影／鄭國強）

台灣和東歐的航點少，都需要到維也納或伊斯坦堡等地方轉機，長榮航空將自2025年6月9日起與同為星空聯盟的波蘭航空啟動共用班號合作，範圍涵蓋長榮航空實際營運的桃園－成田、桃園－維也納航線，以及波蘭航空實際營運的華沙－維也納航線。

2026年將有國籍航空，桃園直飛波蘭

台灣目前要飛往波蘭華沙，通常可以選擇長榮、土耳其航空、阿聯酋航空等，到維也納、杜拜、伊斯坦堡轉機，一趟航程約17個小時，據可靠消息來源透露，已經有國籍航空申請要直飛波蘭，桃園起飛、華沙降落的新航點，航空公司向民航局是客運、貨運一起申請。

台灣和波蘭這兩年在經貿合作上大有斬獲，包括在儲能、無人機的貿易大幅成長，國發會還有一個「中東歐投資基金」，補助台灣、波蘭企業的合作案，委託給台杉投資管理，2022年1月宣布成立「中東歐融資基金」以來，輸銀擔任基金執行單位，迄今已成功核貸22件合作案件。

台灣波蘭經貿交流升級，還有中東歐投資基金助攻

消息來源指出，申請的航空公司將以空中巴士A350執飛，這樣一來，就排除長榮航空了，長榮目前歐洲航線最頻繁的是法國巴黎、義大利米蘭和德國慕尼黑，以波音777、787機型為主。

華航的歐洲線則有飛維也納，都是以空中巴士A350為主，根據交通部民航統計月報到11月底的資料，華航一共有13架空巴A350-900的客機，機齡都很短，最久的也才9年多，算是一批很新的飛機。歐洲部分，華航在法說會上表示新增倫敦-桃園航班到每周5班，明年4月布拉格-桃園將新增為每周3班，評估直飛赫爾辛基航點。

將由A350執飛桃園波蘭，連貨運一起申請

另一個空巴A350大戶是星宇航空，目前已經有15架A350客機，比華航還多，已經成為國內最大A350機隊的航空公司，根據交通部民航統計月報，星宇的A350機隊中機齡最長的也才3.78年，最短的還不到1年，本來今年要接最新的A350-1000客機，看來已經來不及在12月31日之前到台灣了。

因此，最可能接波蘭航線的，最有可能的是星宇航空，而且執行長翟健華在22日法說會上表示，2026年預計新增14架客機，並開闢兩個歐洲航線，但業界傳出的是瑞士蘇黎世、捷克布拉格、韓國釜山、印尼峇里島，沒有波蘭，可是長榮在布拉格要新增航班，星宇還會在布拉格新增航點？

