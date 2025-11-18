2026台灣建築永續獎 徵件倒數

蔡哲明 圖片來源｜TAISE

「台灣建築永續獎」徵件進入最後倒數，為響應國際淨零碳排政策，協助政府達成 2050 年「100% 新建建築、逾 85% 既有建築」邁向淨零建築，財團法人台灣永續能源研究基金會，期盼全台產業共襄盛舉。今年再度遴選全台最具代表性的百大永續建築，透過制度化與專業化徵選，展示建築產業在永續轉型成果，也將成為企業邁向永續力的重要舞台。

全面涵蓋人物、組織、建案三大類

本屆永續獎項延攬國內建築、土木、永續評估及環境設計等領域，組成最具公信力的評審委員會，廣度與深度兼具的獎項設計，使其成為全台建築產業界最具代表性與指標性的永續評選之一。

1.人物類：表彰推動永續建築的關鍵人物與專業領袖

2.組織類：肯定企業、機構、團體在永續治理與建築管理上的卓越成果

3.建案類：從商辦、工廠、住宅、公有建築到醫療院所、校園教學大樓等多元空間全面納入

得獎即曝光 打造品牌永續形象

ESG 已經成為企業競爭的核心語言，永續建築的價值也將持續擴大，本屆得獎建案除了獲得基金會公開表揚以外，也會透過亞洲建築專業網報導得獎個案，全面提升組織品牌力與市場能見度。永續建築除了可以改善使用者健康並提高工作效率，也能帶來市場高度關注的「綠色溢價（Green Premium）」效益，舉凡競爭力擴大以及資產增值，成為組織在永續市場中展現領導力的重要基礎。

倒數關鍵時刻！誠摯邀請全台永續建築加入

基金會呼籲各界把握機會，透過永續作為企業競爭力的新起點，隨著徵件進入最後倒數階段，無論是追求國際認證、打造綠建築環境，或希望提升品牌永續形象，本獎項都將是最重要的平台。

關鍵時刻已到，永續建築的里程碑，正等待你的加入。