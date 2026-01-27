2026台灣戲曲藝術節鳴鑼開演 11組團隊呈現「純」與「混」戲曲美學

台灣戲曲藝術節自2018年開辦以來，今年邁入第九屆，今天(27日)舉辦宣告記者會，11組表演團體將自4月起在台灣戲曲中心粉墨登場，以各種不同戲劇論證「純」與「混」的戲曲美學。

2026台灣戲曲藝術節將自4月11日起登場，今年由國立臺大藝文中心執行長紀慧玲、國立臺灣戲曲學院助理教授李佩穎共同策劃，以「純棉與混種@繁花世代」為策展主題。今年還首度與韓國國立亞洲文化殿堂(ACC)攜手合作，引進韓國傳統說唱結合科技藝術的代表性作品，與臺灣戲曲流變的盛景相互輝映。

傳藝中心主任陳悅宜表示，這次戲曲藝術節用時間縱向來看戲曲演化，以及橫向的融合，是比較新的一次嘗試。所謂的純跟混也讓大家更細緻體驗不同戲曲的美。她說：『(原音)戲曲因人類而存在，它有某一部分的不變，那一部分的不變就是戲曲本性的不變。不變的底下經過時間洪流，經過各世代需求而它有不斷融合，但它還有一個通透不變的本體存在。所以純棉跟混種它不會是截然的劃分，它甚至可以是並存的共同體。』

策展人紀慧玲則分享自己從影展得到靈感，讓這次戲曲藝術節除了演出還有展覽，而主題以純棉與壞把(英文fiber音譯，意為混種)做為戲曲辯證與流變的具現，也象徵台灣戲曲過去式與現在進行式所滋生蔓長出的似錦繁花。

2026台灣戲曲藝術節推出一檔旗艦製作，由台灣戲曲學院演出的《金銀天狗》，將1950年代拱樂社的代表劇目重製演譯，將原十本連台戲濃縮為上下兩本。另外一檔跨國製作則特邀韓國國立亞洲文化殿堂(ACC)製作《The Two Eyes看˙見沈清》改編自韓國傳統說唱藝術「盤索里」的代表作品《沈清歌》。

同時今年還特別請策展人傅裕惠擘劃「紅蝴蝶追香-從內台到劇場的聲音特展」，呈現內台時期迄今的台灣戲曲多聲腔聲景。

2026台灣戲曲藝術節自4月11日至6月14日，匯聚11組優秀團隊在舞台上碰撞併發出戲曲藝術的繽紛多彩。節目詳細資訊請至台灣戲曲中心官網查詢，購票請洽OPENTIX售票系統。

