2026台灣戲曲藝術節 旗艦製作重現連台本戲

（中央社記者王寶兒台北27日電）2026台灣戲曲藝術節邁入第9屆，旗艦製作將重現內台黃金時代的連台本戲，也將首次舉辦藝術節特展，委請特展策展人傅裕惠呈現內台時期迄今的台灣戲曲多聲腔聲景。

國立傳統藝術中心轄下台灣戲曲中心今天舉行「2026台灣戲曲藝術節」記者會，宣告今年由國立台灣大學藝文中心執行長紀慧玲、國立台灣戲曲學院助理教授李佩穎共同策劃，以「純棉與混種@繁花世代」為策展主題。

紀慧玲致詞表示，策展核心源自對台灣戲曲身世的深度回溯。她借用日治時期台灣新劇中「純棉（純粹）」與「Fiber（混種）」，藉此釐清傳統與創新並非對立，而是一個演進、演化、甚至接枝移植的動態過程。

傳藝中心主任陳悅宜表示，過去台灣戲曲藝術節較強調新編製作以及與當代劇場的跨域結合。今年在策展人規劃下，對戲曲歷史進行縱向爬梳與橫向融合。今年共21個表演團隊參與，推出20齣戲，是規模龐大的演出工程。

陳悅宜提到，今年首次舉辦藝術節特展，由傅裕惠規劃「紅蝴蝶追香－從內台到劇場的聲音特展」，期待透過藝術節的精彩演出、專題特展、系列講座，細膩聚焦台灣戲曲的豐姿百態與強韌生命力。

今年台灣戲曲藝術節將推出一檔旗艦製作和一檔國際製作，旗艦製作由台灣戲曲學院演出「金銀天狗」，將1950年代「拱樂社」的代表劇目重製演譯，將原10本連台戲濃縮為上下兩本，聚焦主要人物情感周折與一段復仇大業。

跨國製作則特邀韓國國立亞洲文化殿堂（ACC）製作「The Two Eyes看．見沈清」，改編自韓國傳統說唱藝術「盤索里」的代表作品「沈清歌」，並由MUTO與IPKOASON跨界創作團隊聯手打造，該作被視為當代韓國戲曲創新的重要代表之一。

此外，策展人今年另設計「導演專題」，由明華園家族天字團、黃字團、繡花園聯手再現國家文藝獎得主陳勝國的成就，將透過「父子情深」、「酒醉賣江山」及新編神仙戲「崑崙」，讓觀者能一窺編導大師的完整創作脈絡。

2026台灣戲曲藝術節自4月中旬開始，將由21組團隊陸續推出20齣戲，節目詳細資訊可至台灣戲曲中心官網查詢。（編輯：張雅淨）1150127