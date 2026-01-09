2026台灣燈會主燈暨小提燈 圓山飯店記者會亮相

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2026台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」造型亮相！縣長翁章梁今9日赴圓山大飯店出席發表記者會，包括交通部次長林國顯、觀光署長陳玉秀及創作藝術家齊聚，熱烈歡迎全台遊客來嘉賞燈。

翁章梁表示，今年以「光躍台灣·點亮嘉義」為策展主軸，將融合在地及國際元素，展現嘉義縣在文化及產業科技發展方面的成就，今天公開主燈、小提燈造型也作為一大亮點，盼吸引全國鄉親共襄盛舉。

此次燈會選址，將嘉義縣獨特的大自然景觀與現代科技融合，展示嘉義縣既保存傳統文化，又勇於創新的發展方向，翁章梁也透露包括大阪世博會台灣館、青森睡魔祭、愛爾蘭踢踏舞、紙風車、明華園等重磅展演，還有一定不可少的煙火及無人機。

交通部指出，2026台灣燈會睽違8年再度與嘉義縣合作，主燈以全球知名景點「阿里山」為設計發想，以阿里山神木為靈感延伸，主體高達21公尺，命名為「光沐-世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同創作。

外觀以太陽、神木與水霧為核心意象，採用循環木料拼貼，展現永續精神，燈光秀結合聲光藝術及數位媒體技術，將台灣自然景觀及人文底蘊以現代化手法演繹，打造沉浸式視覺饗宴，主燈將於3月3日元宵節晚間7點開燈，而後於晚間6點每半小時帶來一場精彩燈光秀。

觀光署表示，相較於主燈的壯麗，小提燈造型則更具趣味及親和力，今年首度以2026年生肖「馬」和臺灣觀光代言人「喔熊」結合，以喔熊騎木馬的造型展現童趣，命名「喔熊馬抵嘉」，融合嘉義縣名，逗趣又可愛。

翁章梁說，2026台灣燈會自3月3日元宵節開燈，活動持續至3月15日共計13天，展區涵蓋縣府前廣場四大塊空地及太子大道，為方便遊客賞燈，規劃接駁車動線直達展區，並與台鐵、高鐵協調，現場也準備了2萬個以上的停車位，相信人潮會非常多，我們盡全力讓交通順暢，希望大家玩得愉快。

嘉義縣政府表示，台灣燈會已成為全球瞩目的燈光藝術盛會，誠摯邀請大家2026一起來嘉義縣見證這場壯大的藝術盛典。

圖：2026台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」造型亮相！縣長翁章梁今9日赴圓山大飯店出席發表記者會。（記者吳瑞興翻攝）