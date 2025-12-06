2026台灣燈會主燈跳脫生肖 「阿里山神木」動土盼吸引1千萬人次參與

嘉義縣長翁章梁(左1)及交通部觀光署署長陳玉秀(左2)主持動土。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2026台灣燈會將於明年3月3日至15日在嘉義縣展開，今天交通部觀光署與嘉義縣政府在主燈預定地進行主燈動土儀式，象徵燈會籌備正式啟動，明年主燈跳脫生肖概念，由藝術家姚仲涵以「阿里山神木」意象設計，以「光沐—世界的阿里山」為名進行創作，高達21公尺，將於3月3日元宵節當日開燈，期望吸引海內外遊客超過1000萬人次，體驗嘉義縣不同的豐富面貌。

嘉義縣長翁章梁及交通部觀光署署長陳玉秀主持動土，宗教民俗專家進行祈福儀式，長官貴賓共同持鏟動土，祈求燈會工程順利推動，活動圓滿成功。

陳玉秀表示，睽違8年再度與嘉義縣攜手合作舉辦台灣燈會，作為台灣最具規模與影響力的文化慶典之一，台灣燈會不僅是展現藝術創意的舞台，也是與全球文化交流的重要平台，展區分為主展區及地方展區，涵蓋縣府前廣場4大塊空地及太子大道，有1座主燈、2大副燈及23個主題燈區，展期共13天，以「點亮嘉義，光躍台灣」為策展主題，透過融合人文與自然、傳統與創新，以節能永續為優先考量，打造具在地精神與未來感的光影盛典。

翁章梁說，嘉義縣近年推動觀光及產業轉型，從山、海區旅遊品牌升級、農村文化再造到創新科技產業的發展，都受到國內外高度肯定，縣府展區將以「新嘉義」為概念，透過嘉義豐富的文化故事、自然生態與科技藝術，展現融合傳統與創新的衝擊饗宴；展區總面積達30公頃，縣府以撙節成本、永續環保的方式策展，邀集國內外藝術家共同打造在地藝術燈區，結合科技的力量，增添燈區互動性及豐富度，希望藉由此次燈會，向世界展現嘉義縣近年來的蛻變及濃厚的人文底蘊與青春活力。

縣府表示，這是嘉義縣第3次承辦台灣燈會，為讓遊客感受不同於前幾次的賞燈體驗，創造更多美好的出遊回憶，打造多元主題燈區、安排多場國內外精彩藝文展演活動、廣羅上百攤美食市集，規劃不同遊程，結合嘉義縣內知名旅遊景點。燈會展區臨近高鐵嘉義站，規劃接駁車動線可直達燈會展區，遊客可利用大眾運輸工具，輕鬆賞燈避免塞車。

眾人進行祈福儀式。(記者林宜樟攝)

宗教民俗專家進行儀式。(記者林宜樟攝)

2026台灣燈會主燈動土。(記者林宜樟攝)

