2026台灣燈會主燈順利安座

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2026台灣燈會明（115）年3月3日至15日在嘉義縣登場，規劃有「主展區」及「縣府展區」（縣府前廣場及周邊場域）2大展區，主燈「光沐-世界的阿里山」今29日下午順利安座，交通部觀光署長陳玉秀、縣長翁章梁、主燈贊助單位中華電信等貴賓在主座預定地擇良辰吉祈福祭拜，為燈會揭開籌備序章、祈求平安順利。

2026台灣燈會時隔8年再回到嘉義，這次2大展區共規劃1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，展出超過600件以上作品，結合傳統燈藝、美學設計、數位科技、多媒體藝術等，帶來璀璨盛宴。

主展區策展以「光躍台灣 點亮嘉義」為概念，融合嘉義與台灣在地特色，並以海拔高度汲取靈感，轉化為空間配置，結合北回歸線意涵，由外向內漸高呈現，營造兼具文化深度與沉浸式體驗的賞燈空間。

陳玉秀指出，阿里山是嘉義縣知名景點，更榮登2025年全球必訪52大景點第19名，主燈依此設計發想，「光沐-世界的阿里山」由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志Rex Takeshi共同創作，外部結構採用循環木料拼貼，並以太陽、神木與為核心，打造有別傳統的沉浸式聲光劇場，讓世界看見台灣，也以燈會祝福台灣在新的一年平安順利。

陳玉秀也說，每年換不同城市舉辦是展現城市治理魅力的時刻，嘉義縣的發展與阿里山息息相關，翁縣長執政後又帶出工業、科技等元素，盡顯這座城市在不同階段的魅力，選定嘉義不只跟國人展現同時也向世界宣傳台灣、宣傳嘉義，燈會也讓國內工藝師有表現機會，新媒體、數位藝術也有躍上舞台、講述土地故事的契機。

翁章梁說，台灣燈會倒數第64天，時間已相當緊迫，各個單位緊鑼密鼓趕工，今天的安座儀式是一個標誌性的時間點，後續所有燈區全面啟動，縣府前的「光之新徑-嘉義夢」燈區也開始在布置，整體一定會帶給大家不一樣的感受，不只是熱鬧的慶典，也具備文化底蘊的內涵。

觀光署訂於明（115）年1月9日於台北圓山大飯店舉行主燈暨小提燈造型發表記者會；3月3日元宵節當日晚間7點正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，整體活動璀璨延續至3月15日晚上10點結束，竭誠邀請全國民眾相約嘉義賞燈，享受精彩可期的元宵燈會。

圖：2026台灣燈會明（115）年3月3日至15日在嘉義縣登場，規劃有「主展區」及「縣府展區」（縣府前廣場及周邊場域）2大展區，主燈「光沐-世界的阿里山」今29日下午順利安座。（記者吳瑞興翻攝）