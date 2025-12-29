2026台灣燈會主燈 「光沐－世界的阿里山」安座

（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）「2026台灣燈會」將於明年3月3日至3月15日在嘉義縣政特區舉行，主燈「光沐－世界的阿里山」今天安座；交通部觀光署長陳玉秀與縣長翁章梁共同主持，祈求燈會活動平安順利。

陳玉秀接受媒體聯訪說，台灣燈會明年邁入第37屆，這是每年國家開春第一個大型活動，除祝福新的一年國家平平安安，也是城市治理成效與魅力的展現。

陳玉秀表示，台灣燈會已是第3次在嘉義縣舉辦，此次主燈稱為「光沐－世界的阿里山」，阿里山其實不是一座山，而是由十幾座山峰構成的山脈，2025年「紐約時報」全球必訪52個景點，阿里山就名列其中，希望借由明年燈會讓世界各地的人除了知道阿里山，也能瞭解嘉義風土民情、文化歷史與農工科技發展。

陳玉秀強調，明年台灣燈會有2大展區，規劃1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，展出超過600件以上藝術家作品，結合傳統燈藝、美學設計、數位科技、多媒體藝術等，讓民眾欣賞璀璨燈光盛宴；明年1月9日觀光署將於台北圓山大飯店舉行「2026台灣燈會」主燈暨小提燈造型發表記者會，敬請期待。

翁章梁說，燈會進入倒數第64天，所有燈區將全面啟動布置，現在縣府前面「嘉義夢燈區」藝術家王文志竹編作品已經開始搭建；明年台灣燈會完全會給大家不一樣感受，有別於過去燈會，此次有國際合作燈區及挺台灣大遊行，台灣燈會就是一個熱鬧慶典，也是具有文化底蘊內涵的活動。

觀光署表示，2026主燈造型以「阿里山神木」為意象呈現，命名為「光沐－世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志（Rex Takeshi）共同創作；外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神，並以太陽、神木與水為核心象徵，結合聲光藝術、數位製造與新媒體創作展示。（編輯：陳仁華）1141229