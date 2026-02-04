2026台灣燈會亮點！大阪世博Tech World館嘉義重現 卓揆籲國會速審預算

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今(4）日出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣登場，其中最大的亮點，就是重現去年在日本大阪世博會的Tech World 館。行政院長卓榮泰今（4）日在記者會上指出，Tech World館在國際上受到重視，現在把台灣館帶回家，希望國人可以分享榮耀，在家就可以連結世界。由於總預算持續卡關，卓榮泰也不忘向全民喊話，「看完燈會，回到國會，把必要的預算爭取回來」。

「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會上午在行政院舉行，現場播放大阪世博TECH WORLD館的紀錄短片。經濟部國貿署長也劉威廉細數場館建造過程，強調「以科技為名」，讓世界知道台灣是科技之島。

廣告 廣告

經濟部長龔明鑫指出，這座館在大阪展出的時候，總共展出了 184 天，參觀的人數高達 116 萬人；它也被評為所有展館裡面，前五名最好看的館、最熱門的館，所以值得大家去體驗。他回憶，去年10月份，也就是在世博會快結束的時候，他利用一點點空檔的時間去了一趟。到了現場以後發現，台灣館外面排隊的人，要排到兩、三個小時才進得去。

卓榮泰致詞時表示，台灣多年未能參與世界博覽會，去年在日本大阪‧關西世博會以「TECH WORLD」設立展館，向世界展現台灣的科技實力、自然底蘊與生命價值的重要成果，也呈現台灣傳統與現代並進的全新樣貌。

行政院長卓榮泰今(4）日出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

卓榮泰指出，展館內有「生命、自然及未來」三大劇場，其中，「生命劇場」透過560組互動顯示裝置與聲光效果，象徵台灣豐富生態與生命律動；「自然劇場」則以玉山為起點，結合4K環形投影技術呈現台灣山海地景之美；「未來劇場」則運用Mini LED巨幅螢幕描繪未來科技生活藍圖，帶領觀眾想像更美好的未來。

卓榮泰表示，在去年世博會尚未結束前，政府就開始啟動展館遷回的規劃，歷經拆除、運送、重建與重新設計，如今將結合2026年台灣燈會，在嘉義縣重現世博會的成果。他指出，展館是考量嘉義場地地形條件調整設計，以確保展演內容能完整呈現，這不是單純「複製」，事實上等於是一次全新的展出，非常的不簡單，把「TECH WORLD」館「Take Home」，我們真的把它帶回家了、原汁原味的台灣文化帶回台灣。

卓榮泰期盼展館從「玉山」出發，再回到同樣與玉山緊密相連的嘉義縣，讓無法前往日本世博會的國人也可以看見台灣科技與文化走向世界。希望國人同胞一起看燈會、看台灣館，讓我們春節的喜氣可以延續得更久。看完之後，我們會回到國會，再把必要的預算爭取回來。



嘉義縣長翁章梁也介紹燈會12亮點，除了TECH WORLD館，還有逾千台無人機展演、馬力歐親子專區、青森睡魔、阿里山神木主燈等，從地景風貌、人文脈絡出發，向世界展現這座城市從農業大縣蛻變為農工科技大縣的自信與生命力。他強調，嘉義過去一直默默擔任台灣糧倉角色，未來希望能夠光耀台灣，點亮嘉義。

更多三立新聞網報導

台灣燈會「21公尺主燈」3月點亮！「喔熊騎馬」小提燈搶先看

2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華「？磚塊」小提燈限量預約

別上當！嘉義縣燈會遭冒名徵才 日薪4600攏係假

2026台灣燈會首度與「超級瑪利歐」合作「限量小提燈」首度亮相

