2026台灣燈會亮點 青森睡魔師來台打造媽祖、虎爺公限定燈籠

節目中心/邱美銜、林瓊玉報導

中華文化總會日前宣布將於「2026台灣燈會在嘉義」期間，舉辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」活動，特別邀請日本東北頂尖睡魔師團隊進駐嘉義，現地打造融合台灣在地信仰的限定版「睡魔燈籠」，象徵兩國互動邁向新里程碑。

睡魔師抵台。（圖／翻攝自中華文化總會粉絲專頁）

本次活動最具話題性的，莫過於受邀來台的兩位現役睡魔師——諏訪慎與林廣海。兩位大師在日本國內分屬不同體制，平日皆是獨當一面的競爭對手，過去從未有過合作紀錄，沒想到這場「夢幻聯動」的首秀竟破天荒獻給了台灣。製作團隊將展開為期一個半月的 Long Stay 創作。

在地化燈籠將在元宵燈會登場。（圖／翻攝自中華文化總會粉絲專頁）

諏訪慎坦言，在青森製作一座睡魔燈籠通常需耗時兩個月以上，這次挑戰縮短時程至一個多月，壓力不小。林廣海則感性表示，日本神明多無固定形貌，但台灣信眾對媽祖的容貌與衣飾有深厚記憶，團隊將以極其謹慎的態度，精準捕捉朴子配天宮「樸仔媽」及天地人三虎的神韻。

兩位睡魔師合作。（圖／翻攝自中華文化總會粉絲專頁）

除了靜態展示，「青森睡魔」也將參與3月7日的「Team Taiwan大遊行」。屆時，日本祭典中不可或缺的伴奏樂隊「睡魔囃子」、活力四射的舞者「跳人」（Haneto）以及負責操作燈籠的「曳手」都將現身博愛路與太子大道，重現日本國家重要無形民俗文化資產的壯闊氣勢。而結合朴子配天宮「樸仔媽」、千順將軍與「山軍尊神」虎爺公的巨型燈籠，不僅是藝術品，更是一盞象徵平安的祝福之燈。嘉義縣永慶高中學生也將受邀加入遊行隊伍，與日方團隊共同拉動燈籠，實現台日青年的文化傳承與交流。

