2026台灣燈會以人為光 形象影片和嘉義夢燈區提前亮相

2026台灣燈會將於3月3日登場，以「光躍台灣・點亮嘉義」為主題，嘉義縣長翁章梁希望民眾藉此看到嘉義正在改變。（圖：嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會倒數50天，嘉義縣政府今天（12日）發表「嘉義・乘光而行—燈會形象影片」，同時揭曉位於縣府前廣場、規模最大的核心主題燈區「嘉義夢」主燈「光之新徑，讓外界提前一窺今年台彎燈會整體規劃狀況。（龐清廉報導）

台灣燈會形象影片「嘉義・乘光而行」，內容跳脫以往燈籠與煙火的視覺印象，而是以「人」為主角，呈現嘉義近年來在農業、文化、產業與科技上的累積與轉變。影片中可見農民、工藝師、運動選手及投入科技產業的年輕世代。導演吳兆鈞表示，，這些日常身影正是支撐嘉義前行的力量，希望透過影像傳遞嘉義人默默努力、一步一腳印，從農業大縣邁向農工科技大縣的過程，讓外界看見嘉義的希望與能量。

嘉義縣長翁章梁指出，影片中「走得慢沒關係，有一天會綻放得比別人亮」的介紹詞令人感觸良多。過去七年嘉義掌握轉型契機，從無人機產業、台積電設廠到大型商業投資逐步與國際接軌，台灣燈會正是向全國宣告「嘉義正在改變」的重要舞台。

2026台灣燈會「嘉義・乘光而行」形象影片12日發表，嘉義夢燈區主燈「光之新徑」構圖同步亮相。（圖：嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會將於3月3日至3月15日登場，以「光躍台灣・點亮嘉義」為主題，規劃1座主燈、2大副燈與22個主題燈區，展出超過600件作品，展現嘉義的文化底蘊與城市新樣貌。

燈區其中之一的「嘉義夢燈區」，是以光影科技與藝術裝置呈現城市發展脈絡。嘉義夢燈區主燈「光之新徑」，將由國際地景藝術家王文志創作，高約17公尺、寬約20公尺，結合嘉義在地竹材、竹編工藝與科技光影，打造可步入、可互動的沉浸式空間。