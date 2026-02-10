2026台灣燈會嘉義登場 上千志工宣示就位：我準備好了

嘉義縣政府10日舉辦「燈會志工誓師大會」，志工代表穿上遠東集團贊助的背心走秀。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

「2026台灣燈會在嘉義」將在下個月登場，縣府已招募上千位不同領域志工，將在燈會期間投入服務，縣府今10日舉辦「燈會志工誓師大會」，志工代表穿上遠東集團贊助的背心一同宣示，宣告「光已點亮，志工就位，嘉義準備好了」。

縣府社會局指出，志工來自嘉義各團體、學校、社區發展協會等36個單位，加上個別報名志工共有1403人熱情參與，教育、消防、警政、環保、勞政、民政及社政等不同領域的志工將投入不同組別，包含導覽諮詢、交通指引及現場即時協助，提供遊客最貼心的服務。

廣告 廣告

遠東集團大力贊助所有志工背心，出席代表嘉惠電力股份有限公司總經理吳水象徵性捐給嘉義縣長翁章梁。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

志工代表穿上遠東集團贊助的背心一同宣示，宣告「光已點亮，志工就位，嘉義準備好了」。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣政府10日舉辦「燈會志工誓師大會」。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣政府10日舉辦「燈會志工誓師大會」，宣告上千志工準備好了。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

此次嘉義縣再次承辦燈會，遠東集團大力贊助所有志工背心，出席代表嘉惠電力股份有限公司總經理吳水在指出，遠東集團為響應燈會贊助全體志工背心，希望燈會圓滿成功。

嘉義縣長翁章梁頒感謝狀給吳水在，表示台灣燈會今年由嘉義縣承辦，除了主燈區外，還有15個燈區等待大家欣賞，此外燈會邀請許多海外單位協力參與，也邀請許多國內團體演出，屆時燈會天天都精彩。

翁章梁說，很多旅客來自外縣市，鼓勵志工伙伴發揮專長，扮演旅客與活動的潤滑劑，做好引導的角色，大家也要展現嘉義人的親切熱情，讓燈會充滿自信跟活力。

社會局長張翠瑤指出，為感謝志工付出，除了提供餐點、制服、意外事故保險、燈會小提燈、志工服務證明等基本福利，志工服務滿3個班次即可獲得一卡通電子票證1張，滿6班次再加碼贈送折疊凳以感謝志工付出。

更多中時新聞網報導

數位紅包錢滾錢 股票禮品卡夯

全球流感、麻疹疫情多 春節出遊小心

呼吸牽動情緒 常嘆氣易憂鬱