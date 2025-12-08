南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導

2026台灣燈會將在嘉義縣舉行，縣府8日宣布，將與日本知名品牌合作，打造以超級瑪利歐為主題的特色專區，還推出了一款問號磚塊造型小提燈，同時大力推薦嘉義的好吃好玩，要讓大家來到嘉義時，感受嘉義的美好。

2026台灣燈會嘉義登場 聯名"超級瑪利歐"推"問號磚塊提燈"

２０２６台灣燈會在嘉義，縣長推在地美食與景點。（圖／民視新聞）

嘉義縣長翁章梁：「大家可以一起來嘉義。」嘉義縣長翁章梁，手拿超級瑪利歐的問號磚塊進行展示，仔細看看，這可不是一般的積木玩具，而是可以閃閃發光的超可愛小提燈。聲源：主持人：「尖叫聲有請超級瑪利歐。」將場地燈光關閉，沒多久超級瑪利歐人偶就帶著一整群的小朋友，走秀進場，每個孩子們手上都拿著問號磚塊小提燈，開心笑容藏不住，眾人上台展示並合影。2026台灣燈會將在嘉義縣登場，縣府特別與知名品牌合作，要打造一個以超級瑪利歐為主題的特色專區，讓大小朋友在這裡，與喜愛的遊戲角色互動拍照，沉浸在遊戲世界。嘉義縣長翁章梁：「台灣燈會在嘉義，那今天我們公布跟日本的超級瑪利歐合作，會在整個燈區裡面有一個占地兩公頃的，瑪利歐的園區喔，那大家知道實際上瑪利歐已經推出40年，在台灣有很多的支持者，而且年齡層非常的寬，這次我們整個瑪利歐的這個園區啊，那我們希望我們的家長可以帶小朋友，除了看燈會之外，可以一起來享受瑪利歐的最新的玩具。」

2026台灣燈會嘉義登場 聯名"超級瑪利歐"推"問號磚塊提燈"

嘉義縣府與日本品牌合作，將打造遊戲角色超級瑪利歐燈區。（圖／民視新聞）不僅要迎來燈會，嘉義縣還有許多美食與地方小吃，再加上阿里山的櫻花、森林鐵路或是日出和雲海，以及適合親子行的螢火蟲生態、水庫遊湖等等，縣長翁章梁說，絕對會讓大家，好吃又好玩。嘉義縣長翁章梁vs.主持人：「上面還有弄金箔喔對，這麼費工喔貼了一片。」這次的台日合作，象徵著嘉義觀光邁向國際化，縣府也與日本旅行社、台灣旅行社合作，推出專屬旅遊專案，要歡迎大家一起感受嘉義的魅力。

