2026台灣燈會嘉義登場！開幕夜施放10分鐘中高空煙火秀

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣政府前廣場舉行，嘉義縣政府為迎接這場盛會，將在開幕當晚施放長達10分鐘的中高空煙火秀，為燈會揭開華麗序幕，並同時實施嚴格的攝影器材管制及人流疏導措施，確保民眾安全。

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣政府前廣場舉行。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

嘉義縣政府表示，開幕煙火將於3月3日晚間8點05分在故宮大道施放，演出時間為10分鐘。煙火秀將透過多層次、中高空煙火編排，打造震撼人心的視覺饗宴，讓民眾在燈會開幕夜留下難忘的美好回憶。

縣府建議民眾在燈區展場內欣賞煙火，因該區域視野遼闊，不僅可完整觀賞煙火在夜空中綻放，更能同步欣賞主燈展演，在璀璨燈光與絢爛煙火交織下，體驗雙重視覺享受。

為維持開幕日的行走動線及緊急通道暢通，嘉義縣政府特別強調，3月3日當天嚴禁民眾以任何形式提早放置攝影器材。警方及燈會工作人員將在現場巡查，若發現違規佔位將請民眾移除器材；無人看管之腳架或設備將視同放棄，由現場工作人員統一清理回收。

縣府指出，3月3日晚間7點40分後才開放民眾擺放腳架等器材進行定點拍攝與觀賞，同時部分燈區全時段禁放攝影器材。由於煙火表演涉及公共安全，縣府將依法實施人流管制與交通疏導措施，呼籲民眾切勿跨越落焰區封鎖線，並配合警方及現場工作人員指引。

嘉義縣警察局表示，將加強維安規劃、防制踩踏事件發生，確保民眾在安全舒適的環境中盡情欣賞燈會活動。

