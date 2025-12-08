2026台灣燈會嘉義縣與「超級瑪利歐」合作！超可愛問號磚小提燈領取辦法一次看
為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，縣長翁章梁表示，2026 台灣燈會不僅是全國矚目的觀光盛事，更是嘉義縣推動觀光轉型的重要契機。縣府以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。
台灣燈會首度攜手任天堂 打造親子互動體驗新亮點
本次燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。
除此之外「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈也首度亮相，點亮提燈後的驚喜，等你來發現。
這次跨國合作象徵嘉義觀光邁向國際化的重要一步，也展現縣府積極推動城市行銷與親子旅遊的決心，同時，縣府與日本最大旅行社 JTB 及國內知名旅行社雄獅旅遊、可樂旅遊共同合作，推出專屬旅遊專案，讓國內外旅客以最便捷的方式親身體驗燈會盛況與嘉義風光。
五大主題路線 展現嘉義的多元魅力
嘉義縣文化觀光局表示，本次以「五大主題路線」為設計主軸，串聯縣內自然、人文、親子與美食資源，打造兼具深度與趣味的旅遊體驗，縣府也特別規劃了免費領取與旅遊方案，吸引海內外民眾來嘉義縣旅遊獲得限量超級瑪利歐星燦嘉年華小提燈，包含：
事前抽籤、現場免費領取的資格(詳細流程與方法，將會在後續正式公布)。
「慢遊嘉義官方 LINE 專屬」旅遊集章資格（115/1/1 開跑）
燈會期間限定「來嘉義縣旅遊」住宿贈（入住指定合法旅宿）
「參加指定團旅行程」每人贈（合作旅行社行程）
以上均為小提燈領取「資格」，詳細辦法與兌換地點將於後續公布。名額有限、送完為止。(※因小提燈數量有限，有領取資格不代表一定會得到，敬請見諒。)
結合在地產業 帶動觀光升級
除觀光推廣外，縣府亦於燈會現場設置「嘉義優鮮館」，集結縣內優質農特產與伴手禮品牌，讓遊客在欣賞燈會之餘，也能感受嘉義豐富的產業能量與在地風味，縣長翁章梁表示，嘉義擁有豐富的自然景觀與文化底蘊，從阿里山櫻花季到百條特色步道，再到親子友善景點與道地美食，都是旅遊嘉義的理由，他強調，縣府將透過燈會契機整合觀光資源與國際合作，讓更多國內外旅客看見嘉義的超級魅力，推動觀光經濟再升級。
更多資訊
更多活動、旅遊資訊，以及「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」相關內容，將持續於「慢遊嘉義」LINE 官方帳號與嘉義縣文化觀光局官網陸續公布，敬請關注。
以上內容為廠商提供資料原文
