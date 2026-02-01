2026台灣燈會在嘉縣 打造巨型「農業無人機」花燈

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）2026台灣燈會3月3日至15日在嘉縣舉辦，縣府負責的「生命之源」燈區呈現自然、科技與生命之間互動，打造超大型「農業無人機」意象花燈「未來方舟」，能以風力裝置自我發電。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，「未來方舟」融合科幻視覺與風力發電技術的巨型藝術裝置，象徵嘉義從傳統糧倉邁向智慧農業的未來，預示著台灣農業的無限可能。是全台首座超大型無人機花燈。

縣府農業處指出，過去農民在烈日下噴藥、施肥或播種，1公頃農地往往需要2小時的高強度體力作業，如今，透過搭載AI技術的農用無人機，僅需20分鐘即可輕鬆完成，效率大幅提升6倍。「未來方舟」便是將這項廣為人知的農業利器「藝術化」，化身降落嘉南平原的科技方舟。

農業處說，「未來方舟」由藝術家黃文淵與布袋鎮風力發電職人李泳宗跨界合作，作品將無人機旋槳轉化為可實際運轉的垂直軸風力裝置，微風即能帶動發電，讓作品成為以自身能源點亮的永續裝置。

農業處強調，白天的「未來方舟」，幻彩膜折射陽光，隨視角流轉虹彩光澤；夜晚，智慧LED隨旋槳律動明滅，彷彿整座方舟在夜空中呼吸，在夜幕下綻放出科技感十足的星芒。

另外，「生命之源」燈區內還設置了9座大型互動花燈，每一座作品皆配置靈敏的感應裝置，民眾只需駐足揮手，原本靜謐的光藝便會瞬間甦醒，讓民眾在玩樂中體會科技如何輔助農業生產。（編輯：李淑華）1150201