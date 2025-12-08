2026台灣燈會在嘉縣 「超級瑪利歐」燈區吸睛

（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義縣政府今天宣布，2026台灣燈會攜手日本電玩大廠任天堂，設置2公頃「超級瑪利歐」特色燈區，要讓大小朋友留下美好回憶；首度亮相的道具方塊造型小提燈，吸引眾人目光。

嘉義縣府今天舉辦2026台灣燈會旅遊玩法記者會，宣傳旅遊攻略，並公開與任天堂（Nintendo）合作推出「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，「瑪利歐」人偶也現身與現場小朋友同樂。

嘉義縣長翁章梁致詞時說，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往、充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。

出席記者會的台灣任天堂股份有限公司董事長松本浩之表示，任天堂希望台灣玩家盡情享受他們的產品與服務，因此參與台灣舉辦的各種大型盛會，昨天也舉辦台灣首場的瑪利歐路跑活動。

松本浩之說，「超級瑪利歐」遊戲從1985年推出至今已滿40年，明年台灣燈會將設置以「超級瑪利歐」為主題的特別展區，覺得非常光榮與開心，展區中有最新任天堂遊戲體驗區，歡迎大家來遊玩。

記者會中，也亮相「超級瑪利歐」遊戲經典道具方塊造型的限量小提燈。嘉義縣文化觀光局說，燈會期間，到嘉義縣旅遊入住指定合法旅宿，或參加燈會相關指定團旅行程，就可獲得小提燈。

2026台灣燈會將於明年3月3日至15日，在嘉義縣府前廣場盛大登場。（編輯：吳素柔）1141208