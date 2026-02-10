2026台灣燈會在嘉義志工誓師 1403人就位迎接盛會

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「2026台灣燈會在嘉義」將在下個月登場，為凝聚各單位志工的共識，增進服務默契及提高團隊向心力，嘉義縣政府今10日辦理「2026台灣燈會在嘉義-燈會志工誓師大會」，由志工伙伴身穿全新背心走秀，接著全體志工一同宣誓，向社會大眾宣告「光已點亮，志工就位，嘉義準備好了」。

志工來自嘉義各團體、學校、社區發展協會等36個單位，加上個別報名志工共有1,403人熱情參與，教育、消防、警政、環保、勞政、民政及社政等不同領域的志工將投入不同組別，包含導覽諮詢、交通指引及現場即時協助，提供遊客最貼心的服務。

遠東集團大力贊助本次燈會所有志工背心，出席代表嘉惠電力股份有限公司總經理吳水在指出，遠東集團為了響應本次燈會，贊助全體志工的背心，希望這次燈會圓滿成功。

嘉義縣社會局說明，志工將在燈會期間主動詢問遊客是否需要協助，遊客若有任何疑問也可主動洽詢穿著志工。全體志工皆完成通識訓練課程，了解燈區規劃、服務措施與服務內容，讓四面八方的遊客都能盡興地欣賞燈會。

翁章梁說，台灣燈會由嘉義縣承辦，除了主燈區外，還有15個燈區等待大家欣賞，此外燈會邀請許多海外單位協力參與，也邀請許多國內團體演出，屆時燈會天天都精彩。

翁章梁也說，很多旅客來自外縣市，鼓勵志工伙伴發揮專長，扮演旅客與活動的潤滑劑，做好引導的角色，大家也要展現嘉義人的親切熱情，讓燈會充滿自信跟活力。

嘉義縣社會局長張翠瑤指出，為感謝志工付出，除了提供餐點、制服、意外事故保險、燈會小提燈、志工服務證明等基本福利，志工服務滿3個班次即可獲得一卡通電子票證1張，滿6班次再加碼贈送折疊凳以感謝志工付出。

