2026台灣燈會在嘉義 主燈以阿里山神木為意象結合AI光影

「2026台灣燈會」主燈6日下午正式動土。（呂妍庭攝）

「2026台灣燈會」將於明年3月3日至3月15日在嘉義縣盛大開展，今（6日）下午，交通部觀光署署長陳玉秀率隊與嘉義縣長翁章梁等人在主燈預定地舉辦動土儀式，透露明年馬年主燈將以「阿里山神木」為意象，高度達21公尺，導入AI與數位製造技術，透過流動光影打造沉浸式體驗，令人期待。

交通部觀光署署長陳玉秀率隊與嘉義縣長翁章梁等人一起上香祈福。（呂妍庭攝）

「2026台灣燈會」主燈6日下午正式動土，眾人一起持鏟動手。（呂妍庭攝）

台灣燈會第3度來到嘉義舉辦，今下午在主燈預定地舉辦主燈座動土儀式及參拜祈福典禮，正式為明年台灣燈會揭開序幕。陳玉秀表示，阿里山是嘉義的重要資產，足以跟世界對話，所以馬年燈會主題就是「世界的阿里山」，透過燈會在嘉義，除光耀台灣，也點亮嘉義。

翁章梁說，主燈動土代表台灣燈會正式開始，這是每年上千萬人參與的慶典，是台灣最大的燈節，縣府已動員所有局處在準備，很多燈區也在籌備中，絕對精彩。

「2026台灣燈會」主燈6日動土，象徵燈會正式啟動。（呂妍庭攝）

觀光署指出，主燈以「光沐－世界的阿里山」為名，由藝術家姚仲涵創作，高度21公尺，外部結構採循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神，輔以阿里山晨曦、雲霧為靈感，導入AI與數位製造技術，利用光、霧、聲的數位演算營造自然與科技交融，以多層次結構與流動光影呼應阿里山一日的變化萬千，打造沉浸式的賞燈環境。

觀光署表示，台灣燈會時隔8年後再次回到嘉義縣舉辦，各項精彩燈藝作品遍及縣府前廣場及太子大道等周邊區域，屆時主展區及地方展區將有1座主燈、2大副燈及23個主題燈區，展出超過300件以上作品，加上天天有來自國內外的展演，精彩可期。

