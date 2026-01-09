2026台灣燈會在嘉義！主燈、小提燈亮相 「喔熊騎木馬」超童趣

2026台灣燈會在嘉義縣，主燈造型和小提燈9日亮相。嘉義縣政府提供



「2026台灣燈會」主燈暨小提燈9日亮相！今年燈會選址在嘉義縣。

嘉縣長翁章梁表示，主燈以全球知名景點「阿里山」為設計發想，以阿里山神木為靈感延伸，主體高達21公尺，命名為「光沐-世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同創作；主燈外觀以太陽、神木與水霧為核心意象，採用循環木料拼貼，展現永續精神。主燈將於3月3日元宵節晚間7點開燈，而後於晚間6點每半小時帶來一場精彩燈光秀。

相較於主燈的壯麗，小提燈造型則具趣味及親和力，今年首度以2026年生肖「馬」和台灣觀光代言人「喔熊」結合，以喔熊騎木馬的造型展現童趣，命名「喔熊馬抵嘉」，融合嘉義縣名。

2026台灣燈會自3月3日元宵節開燈，活動持續至3月15日，共計13天，展區涵蓋縣府前廣場四大塊空地及太子大道。有規劃接駁車動線直達展區，並與台鐵、高鐵協調，現場也準備了2萬個以上的停車位，

嘉義縣長翁章梁曝光燈會小提燈。嘉義縣政府提供

2026台灣燈會在嘉義縣，主燈造型9日亮相。嘉義縣政府提供

翁章梁9日赴圓山大飯店出席發表記者會，包括交通部次長林國顯、觀光署長陳玉秀及創作藝術家齊聚，熱烈歡迎全台遊客來嘉賞燈。

小提燈。嘉義縣政府提供

縣長翁章梁歡迎遊客到嘉義縣賞燈。嘉義縣政府提供

