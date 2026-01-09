2026台灣燈會在嘉義 主燈、小提燈今搶先曝光

2026台灣燈會即將重返嘉義縣，交通部也在今天(9日)搶先曝光今年的主燈與小提燈。今年主燈特別以阿里山神木為意象，命名「光沐-世界的阿里山」，小提燈則運用諧音梗「喔熊馬抵嘉」迎接馬年的到來。

台灣燈會繼2018年首度移師嘉義縣後，睽違8年，即將於今年3月3日到15日重返嘉義縣，預計展出600多件作品。其中眾所矚目的主燈與小提燈9日在交通次長林國顯與嘉義縣長翁章梁共同見證下，於台北圓山飯店搶先曝光。

今年的主燈是由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同操刀，以嘉義縣知名的阿里山神木為意象，命名「光沐-世界的阿里山」；小提燈由林佳葦設計，以台灣觀光代言人「『喔熊』也在這兒」的台語諧音梗「喔熊馬抵嘉」，象徵馬年的燈會在嘉義。

林國顯表示，台灣燈會已經邁入第37屆，也是第三度來到嘉義，他非常期待今年的主燈與小提燈。他說：『(原音)所以這次的主燈用阿里山為主體，世界的阿里山、台灣的阿里山、嘉義的阿里山，用陽光來照耀阿里山、光沐阿里山，這是一個非常好的文化意象以及嘉義特色；第二個是我們的小提燈，是「喔熊」組長騎著一隻今年的生肖「馬」來到嘉義，所以是「喔熊」騎馬抵嘉、抵達嘉義，那它會一直在嘉義、在嘉義等大家！』

翁章梁則表示，今年台灣燈會共有13天，期間不僅展出馬力歐親子專區、青森睡魔、大阪世博台灣館，還有法國表演團體、愛爾蘭踢踏舞、無人機展演及煙火表演，天天都精彩。

觀光署長陳玉秀也說明，阿里山是嘉義縣知名的景點，還榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點第19名，而今年台灣燈會的主燈高達21公尺，就如同矗立在山林中的巨木。她指出，主燈上半部是以橢圓形環圈設計，象徵山巒間冉冉升起的太陽，並以太陽、神木與水霧做為核心意象；主燈下方螢幕則從「世界的阿里山」視角出發，帶領觀眾見證台灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程，以及自然、人文與科技交織的精彩敘事。

至於「喔熊」騎在木馬上的小提燈，則有如小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，極富童趣，而且木馬底部還設計成收納空間，可將文具、糖果或小飾品放置其中，成為桌上的可愛裝飾。