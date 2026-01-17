「2026台灣燈會在嘉義」多活動 停車場資訊請民眾關注

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今年3月3日至3月15日辦理「2026台灣燈會」，將展出600件作品並安排每日表演活動，預期吸引大量人潮。

縣府提醒，自行開車前來賞燈的民眾可多利用會場周邊規劃的免費停車場，停妥後可步行前往燈區，或轉乘免費接駁車抵達展區，避免於燈區周邊臨停、佔用車道影響通行與安全。

活動現場周邊共規劃7處免費停車場。其中P1、P2停車場提供免費接駁車至西轉運站，民眾下車後步行約200公尺即可抵達燈區；P4至P7停車場亦提供免費接駁車至東轉運站，下車即可到達燈區，方便民眾分流停放、快速進場。

為協助民眾迅速停車與掌握現場狀況，提醒駕駛應依交通指引行車，並配合現場人員指揮，同時可至台灣燈會官方網站查詢各停車場即時資訊，選擇適當停車場再前往賞燈，共同維持周邊道路順暢與用路安全。

圖說：嘉義縣政府今年3月3日至3月15日辦理「2026台灣燈會」，將展出600件作品並安排每日表演活動，預期吸引大量人潮。縣府提醒，自行開車前來賞燈的民眾要多關注停車場資訊。（嘉義縣政府提供）