「2026台灣燈會在嘉義」專場徵才2/5登場 時薪最高210元

嘉義縣政府將在2月5日上午9點至下午3點於嘉義縣人力發展所舉辦專場徵才活動／縣府提供





為迎接2026台灣燈會，嘉義縣政府將在2月5日上午9點至下午3點於嘉義縣人力發展所舉辦專場徵才活動，釋出超過600個工作機會，歡迎鄉親朋友踴躍報名。

本次徵才聚焦於燈會燈區旅客服務，將招募大量遊戲體驗、引導、迎賓、服務台、出入口管制、倉儲管理及機動人員等職務，共超過350個名額，時薪最高210元；同時也招募超過280名燈會清潔人員，歡迎有短期就業需求的民眾把握機會。

徵才以現場洽談方式進行，廠商將直接與求職民眾面試，說明職缺內容、排班方式、工作期間及薪資，並即時回應求職相關問題，以加速媒合流程、提高就業成功率。

勞工暨青年發展處提醒，「2026台灣燈會在嘉義」所有正式徵才資訊，均可在台灣燈會官方網站 https://tinyurl.com/28fjx4x4查詢。近期發現Threads等社群平台常有相關燈會徵才貼文，要求有意願的民眾填寫表單，提醒民眾不輕易留下個人資料，不加入私人社群、不填寫非官方表單，避免落入詐騙陷阱。

更多職缺資訊請點選網址（https://tinyurl.com/hm7ax35j），或掃描宣傳海報QR Code查詢，如有相關問題可電洽嘉義縣政府勞青處 05-3620123 分機8847、分機8858諮詢。

勞青處表示，2026台灣燈會是全國矚目的大型觀光活動，可創造大量觀光量能及短期就業機會，透過本次實體徵才活動，期望協助民眾就近就業，同時完善燈會整體服務，有興趣民眾務必把握機會。



