2026台灣燈會在嘉義｜燈會時間、地點，「瑪利歐？磚塊提燈」兌換攻略看這篇！

2026台灣燈會將於2026/3/3至3/15在嘉義縣政府前廣場盛大登場，此次燈會首度攜手國際知名品牌任天堂(Nintendo)，打造「2026台灣燈會Ｘ超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區。此區將以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，創造出充滿驚喜的親子互動空間。

除了燈會外，「？磚塊」造型限量小提燈也首度亮相，這款提燈最特別的是點亮後還會在地上投攝出「無敵星」光影，可愛又療癒！這款網友譽為「史上最想收藏的燈會提燈」要怎麼得到呢？以下小編幫大家整理了領取攻略，數量有限，想要收藏的民眾別錯過了！

《 2026 台灣燈會在嘉義活動資訊》

◆活動時間：2026/3/3（二）～2026/3/15（日）

◆主題：光躍台灣・點亮嘉義

◆地點：嘉義縣政府前廣場

《問號磚塊小提燈領取攻略》

一、跟團出遊贈 ( 旅行社限定 )

◆指定旅行社：雄獅旅遊、可樂旅遊

◆領取方式：報名參加指定行程者，由領隊統一領取發放(數量有限，兌完為止)

二、景點集章贈 (LINE@ 限定 )

◆集章期間：2026/1/1~3/15

◆兌換期間：2026/3/3~3/15(每日限量1,800份，換完為止)

◆領取資格：

1.加入「漫遊嘉義LINE@」官方帳號

2.點選活動集章卡

3.至指定100大經典景點打卡集章滿5處

4.於指定時間預約「兌換時段」(指定時間將另行公告)

5.依照兌換時段前往台灣燈會現場領取

6.每個LINE帳號限兌換1份，不累贈。

>>100大經典景查詢

嘉義縣文化觀光局

三、特色旅宿贈 ( 嘉義縣限定 )

◆入住期間：2026/3/2-3/14

◆兌換期間：2026/3/3-3/15(每日限量1,800份,换完為止)

◆領取資格：

1.加入「慢遊嘉義 LINE@」官方帳號

2.入住「嘉義縣指定旅宿」，並向業者索取住宿證明正本

3.住宿當日起至退房日的隔日(含)，可憑住宿證明至台灣燈會兑换

4.每房每晚可兌換一份，得連續住宿；且每個LINE帳號號限兌換1次

ex1：1房2人住宿1晚，僅得一份；ex2：1房1人住宿3晚，可得三份

《結合在地產業帶動觀光升級 - 超級瑪利歐無敵星托特包滿額贈》

除了精彩燈區外，縣府也預計在活動現場設置「嘉義優鮮館」，集結嘉義各地農特產與伴手禮品牌，讓遊客在賞燈之餘能體驗到最道地的在地風味。嘉義優鮮館購物滿額就有機會獲得超級瑪利歐無敵星托特包。

《 5 大主題路線打造深度體驗》

嘉義縣文化觀光局表示，本次以「五大主題路線」為設計主軸，串聯縣內自然、人文、親子與美食資源，打造兼具深度與趣味的旅遊體驗。

