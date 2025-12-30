2026台灣燈會在嘉義！瑪利歐「？磚塊」小提燈超夯 預約兌換方式大公開

嘉義縣 / 武廷融 綜合報導

2026台灣燈會將在嘉義縣舉辦，嘉義縣政府與任天堂（Nintendo）合作推出「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」，其中「？磚塊」造型的限量小提燈一公布就引發熱議。嘉義縣文化觀光局今(30)日公布2方案可以預約限量小提燈，數量有限，建議民眾提早規畫行程。

嘉義縣文化觀光局推出「景點集章贈LINE@限定方案」，集章活動將於明年1月1日開跑，民眾可以加入慢遊嘉義官方LINE，點選「超級瑪利歐·星燦嘉年華-景點集章贈」集章卡，前往嘉義縣指定景點，透過手機定位集章滿5處，即可於登記預約限量小提燈，預約額滿為止。

預約時段分為第一波2/11(三)9:00至2/16(一)23:59，該時段開放3/3-8 期間之兌換時段，每日限量1800份。以及第二波2/25(三)9:00至3/2(一)23:59，該時段開放3/9-15 期間之兌換時段，每日限量1800份。另外，燈會期間(3/3-15)也有開放活動現場預約，民眾可以於每日9:00開放當天可兌換時段，平日限量400份、假日限量1100份。

此外，嘉義縣文化觀光局也推出「特色旅宿贈嘉義縣限定方案」，民眾於明年3月2日至14日期間入住嘉義縣指定合法旅宿，即可於入住時預約兌換限量小提燈，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份，預約兌換期間為燈會期間(3/3-15)，每日限量1800份。

嘉義縣文化觀光局指出，除本次公開之完整預約說明，遊客也能參加「跟團出遊贈旅行社限定」方案，以最輕鬆的方式領取小提燈！此外後續將再公佈免費領取方案之詳細流程與方法，敬請期待。更多活動、旅遊資訊，以及「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」相關內容，可至「慢遊嘉義」LINE 官方帳號、FB及IG查詢。

