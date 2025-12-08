2026台灣燈會在嘉義！ 神秘嘉賓竟是日本遊戲IP「瑪利歐」

嘉義縣 / 綜合報導

2026台灣燈會將在嘉義盛大登場，這一回日本遊戲主角瑪利歐也將參與活動，甚至遊戲中的元素，也成為了提燈設計的藍圖，除此之外，嘉義縣文化觀光局，也盼望能藉此讓在地觀光品牌，邁向國際舞台，因此以光遊嘉義、超級有型為主軸，而縣長翁章梁，也期盼明年三月燈會活動，能讓嘉義化身有創意又有活力的城市。

活動主持人說：「台灣燈會在嘉義，比個帥氣的讚。」嘉義縣長翁章，等嘉賓們，站在舞台上比個讚，因為2026台灣燈會將在嘉義盛大登場，神秘嘉賓還有他，日本遊戲主角瑪利歐，在歡呼聲迎接下，緩緩走上舞台。

全因這一回它將參與2026台灣燈會，嘉義縣長翁章梁VS.活動主持人說：「(這個提燈它會亮嗎)這個體燈它會亮。」還將遊戲當中的元素，設計成提燈，除此之外，為了這場燈會活動，嘉義縣文化觀光局，以「光遊嘉義超級有型」為主軸，也要讓在地觀光品牌，能藉此走向國際舞台。

嘉義縣長翁章梁說：「可以带小朋友那除了看燈會以外，可以一起來享受，瑪利歐的最新的這個玩具，那所以瑪利歐跟嘉義燈會合作，我們希望能夠創造一波高潮。」明年3月3日至3月15日，台灣燈會在嘉義，屆時還有兩公頃瑪利歐園區，等各式花燈及美食小吃，要讓遊客們，有不同以往的燈會感受，邀請鄉親做伙來，。

