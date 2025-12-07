「2026台灣燈會」主燈今天在預定地舉辦動土儀式／嘉義縣府提供





「2026台灣燈會」將於明(115)年3月3日至3月15日在嘉義縣盛大登場，6日交通部觀光署長陳玉秀與縣長翁章梁率領團隊，在主燈預定地舉辦動土儀式，同時也象徵燈會籌備正式啟動。現場委請宗教民俗專家進行祈福儀式，再由長官貴賓共同持鏟動土，祈求燈會工程順利推動、活動圓滿成功。

「2026台灣燈會」主燈今天在預定地舉辦動土儀式／嘉義縣府提供

此次燈會分為中央主燈區與地方燈區，展場總面積達30公頃，除了燈藝展示外，更邀請來自法國、波蘭等國家的表演團體，以及國內外藝術家，為觀眾帶來精彩絕倫的表演節目和光影饗宴。

廣告 廣告

陳玉秀表示，嘉義縣知名的阿里山以其獨特的自然景觀和文化背景，成為與世界對話的重要象徵，正好呼應此次燈會「點亮嘉義，光躍台灣」的主題。她提到，主燈將以「阿里山神木」意象呈現，並以「光沐-世界的阿里山」為名創作，展現嘉義獨特魅力

陳玉秀指出，台灣燈藝創作實力深厚，科技展演亦備受國際肯定，此次燈會期盼在傳統與創新之間找到最大的創意，並藉由台灣燈會打造讓傳統燈藝師與年輕藝術家盡情發揮的舞台。

翁章梁表示，隨著台灣燈會主燈正式動土，象徵本屆台灣燈會全面啟動，各項籌備工作已進入關鍵階段。台灣燈會為全國年度最大盛事，參與人次動輒逾千萬，備受國內外矚目。為迎接盛會到來，嘉義縣已全面動員各局處投入規劃，地方燈區亦同步加緊準備，並將陸續召開記者會公布活動內容。翁縣長期盼，本屆燈會能為台灣與國際呈現一個嶄新的嘉義樣貌，並祝福活動順利、圓滿成功。

嘉義縣文化觀光局表示，這是嘉義縣第3次承辦台灣燈會，為了讓遊客感受不同於前幾次的賞燈體驗，創造更多美好的出遊回憶，將打造多元主題燈區、安排多場國內外精彩藝文展演活動、廣羅上百攤美食市集，更規劃不同遊程結合嘉義縣內知名旅遊景點，期望吸引海內外遊客超過1000萬人次，讓遊客不只來「嘉」，更可以留「嘉」，體驗嘉義縣不同的豐富面貌。

2026台灣燈會將於3月3日正式開燈，燈會展區臨近高鐵嘉義站，更規劃接駁車動線可直達燈會展區，鼓勵遊客多多利用大眾運輸工具，輕鬆賞燈避免塞車，一同來欣賞匯聚藝術及創新科技的精采盛宴。

更多新聞推薦

● 2026台灣燈會在嘉義 「阿里山神木」主燈動土