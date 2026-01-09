2026台灣燈會在嘉義! "阿里山神木"意象主燈曝光

生活中心／綜合報導

進到2026年，除了大家除了期待春節團聚，還有一年一度的台灣燈會。今年第三度回到嘉義縣，主燈不同於過去以生肖造型為主，今年以阿里山神木為靈感，結合聲光藝術。還有今年的小提燈，也首次和台灣觀光「代言人」聯名。

主燈亮起，代表一年又過去了，2026台灣燈會邁入第37屆，今年第三度回到嘉義縣，主燈也不再是用「生肖」造型為主。上半部圓形環圈，象徵山巒間冉冉升起的太陽，就以太陽、神木和水霧作為核心意象。藝術家姚仲涵：「最後一個部分，我們會用燈光去演繹台灣的科技，透過光讓主燈變成另外一個形狀，也透過白色的光，為這片土地祈福，為台灣祈福。」

廣告 廣告

主燈非生肖！ 2026台灣燈會在嘉義 「阿里山神木」意象主燈首曝光

2026台灣燈會在嘉義縣舉辦，主燈以阿里山神木為發想，有別於過去以生肖為主的造型。（圖／民視新聞）

結合燈光視覺展演，帶觀眾見證台灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的過程。今年燈會除了主燈外，還結合兩個副燈、23個主題燈區，從3/3到15號總共展出13天。嘉義縣長翁章梁：「這次我們跟台鐵和高鐵都有協調，在現場我們準備了將近兩萬個以上的停車位，因為13天 因為節目非常精彩，內容非常精彩，那可以想見人潮一定非常多，所以我們會盡全力讓交通順暢。」





主燈非生肖！ 2026台灣燈會在嘉義 「阿里山神木」意象主燈首曝光

2026台灣燈會主燈設計團隊。（圖／民視新聞）





交通部次長林國顯：「我們的小提燈是喔熊組長，騎著他不是騎白馬，他騎著一隻今年的生肖馬，來到嘉義，所以是 『喔熊騎馬抵嘉』。」今年小提燈也很吸睛，首度結合生肖以及台灣觀光代言人喔熊，突破過去純生肖小提燈的慣例。讓大人小孩也都能以不同人生面貌，點亮2026。









原文出處：主燈非生肖！ 2026台灣燈會在嘉義 「阿里山神木」意象主燈首曝光

更多民視新聞報導

「台灣vs.中國」誰說中文更清楚？外國人全點名它：更有感情

台鐵春節連假加開271班次！「這天起」開放訂票

人口持續雪崩！馬斯克警告南韓再不生小孩 「北韓根本不用打」就滅國

