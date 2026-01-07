2026台灣燈會在嘉義 首度攜手任天堂、超級瑪利歐主題燈區、「？磚塊小提燈」領取兌換方式一次看！

嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，以超人氣 IP「超級瑪利歐」為主題，包含了1座主燈以及4座特色副燈，假日限定的偶裝見面會、遊戲互動區以及品牌商售區。除此之外「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈也首度亮相，一公布即造成轟動，同時搭配旅遊二方案(「慢遊嘉義官方LINE專屬」旅遊集章及燈會期間限定「來嘉義縣旅遊」住宿贈），點亮提燈後的驚喜，等你來發現！

超級瑪利歐特色燈區

今年燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。此外，燈會現場也設置「嘉義優鮮館」，集結縣內優質農特產與伴手禮品牌，在欣賞燈會之餘，也能感受嘉義在地風味。

【2026台灣燈會在嘉義】

◆日期：2026/3/3～3/15

◆地點：嘉義縣政府前廣場（嘉義縣太保市祥和一路東段1號）

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

高鐵嘉義站，在客運轉運站轉乘往朴子方向之高鐵BRT公車，在嘉義縣政府站下車，步行約300公尺

嘉義火車站，右前方轉乘往朴子、布袋方向之嘉義縣公車或嘉義客運在嘉義縣政府站下車，步行約300公尺

◎自行開車：中山高→往水上交流道接縣道168線，往朴子方向直走→在嘉45線左轉→直走再右轉祥和一路

超級瑪利歐？磚塊小提燈（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

瑪利歐小提燈領取資格

本次以「五大主題路線」為設計主軸，串聯縣內自然、人文、親子與美食資源，打造兼具深度與趣味的旅遊體驗，特別規劃了免費領取與旅遊方案，有機會獲得限量超級瑪利歐星燦嘉年華小提燈。因小提燈數量有限，有領取資格不代表一定會得到，敬請見諒。

「慢遊嘉義官方LINE專屬」旅遊集章資格（2026/1/1~3/15，ID搜尋：@chiayitravel）

燈會期間限定「來嘉義縣旅遊」住宿贈（入住指定合法旅宿）

「參加指定團旅行程」每人贈（合作旅行社行程）

以上均為小提燈領取「資格」，詳細辦法與兌換地點將於後續公布。

►更多資訊：慢遊嘉義LINE官方帳號、慢遊嘉義FB、慢遊嘉義IG

小提燈領取資格（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

預約瑪利歐小提燈限定方案

◆【自由行旅客】

1.景點集章贈LINE@限定方案：集章活動將於115/1/1上午9:00上線開跑，加入慢遊嘉義官方LINE，點選「超級瑪利歐·星燦嘉年華-景點集章贈」集章卡，前往嘉義縣指定景點，透過手機定位集章滿5處，即可於以下時段登記預約限量小提燈，預約額滿為止。

第一波預約：2/11(三)9:00～2/16(一)23:59，該時段開放3/3～3/8期間之兌換時段，每日限量1800份。

第二波預約：2/25(三)9:00～3/2(一)23:59，該時段開放3/9～3/15期間之兌換時段，每日限量1800份。

活動現場預約：於燈會期間(3/3～3/15)每日9:00開放當天可兌換時段，平日限量400份、假日限量1100份。

景點集章辦法（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

2.特色旅宿贈嘉義縣限定方案：於115/3/2～3/14期間入住嘉義縣指定合法旅宿（目前共80家，持續募集中），即可於入住時預約兌換限量小提燈，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份，預約兌換期間為燈會期間(3/3～3/15)，每日限量1800份。

特色旅宿辦法（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

◆【團體旅遊】

「跟團出遊贈旅行社限定」方案，即日起至2026年3月14日為止，參加雄獅旅遊或可樂旅遊指定行程，在行程會由旅行社領隊統一領取發放，每人限定1份，數量有限，換完為止。此方案為團客保留名額，不影響自由行旅客每日限量數量。

跟團出遊辦法（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

